Indicatori: Segnale XMACD_HTF
Helo
Grazie per aver reso pubblico il vostro segnale.
Come posso salvarlo nel mio MQL5 WIZARD?
Ho provato a inserirlo in INCLUDE/EXPERT/SIGNAL ma non funziona.
saluti
Balut
Segnale XMACD_HTF:
L'indicatore XMACD_HTF_Signal visualizza le direzioni di tendenza delle ultime tre barre dell'indicatore XMACD come tre oggetti grafici.
Author: Nikolay Kositsin