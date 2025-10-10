Indicatori: Segnale XMACD_HTF

Segnale XMACD_HTF:

L'indicatore XMACD_HTF_Signal visualizza le direzioni di tendenza delle ultime tre barre dell'indicatore XMACD come tre oggetti grafici.

Segnale XMACD_HTF

Author: Nikolay Kositsin

 

Helo

Grazie per aver reso pubblico il vostro segnale.

Come posso salvarlo nel mio MQL5 WIZARD?

Ho provato a inserirlo in INCLUDE/EXPERT/SIGNAL ma non funziona.



saluti

Balut

