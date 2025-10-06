Script: Save OHLCV Data from Chart to CSV File
c'è qualche differenza rispetto all'esportazione nel menu SYMBOLS?
In base alla mia esperienza, a volte lo strumento del menu Symbols non restituisce tutti i dati disponibili sul grafico (e a volte non funziona affatto), soprattutto quando si ha a che fare con fornitori di dati diversi da MetaQuotes. Credo che questo sia dovuto al fatto che lo strumento del menu Simboli richiede i dati al broker e i broker impongono limitazioni sul numero di barre che possiamo ottenere in una sola richiesta (credo sia questo il motivo per cui i dati storici vengono riempiti gradualmente quando apriamo un grafico completamente nuovo).
Questo script salva i dati disponibili localmente sul grafico, quindi tali limitazioni non si applicano.
Ciao, grazie per la condivisione.
Ma funziona ancora? Ho provato su più grafici, broker e terminali.
Ricevo il messaggio di file excel salvato con successo, ma non riesco a trovare in quale cartella è riuscito a fare il download.
Ho provato a cercare ovunque.
Ciao, non c'è di che.
Aprire MetaEditor (il programma con l'icona gialla fornito con MetaTrader), quindi andare su "File>Apri cartella dati comuni". Si aprirà una cartella. Aprire la cartella "Files". Lì può trovare l'output.
grazie mille amico, ha funzionato perfettamente!
se vuoi un codice python che trasformi l'excel in un foglio di dati ben organizzato all'interno di colonne e non separato da spazi colpiscimi ralphzayl4t@gmail.com ho lavorato su uno.
mentre per te come fai a lavorare con i dati?
Grazie per aver condiviso l'intuizione di python, ti contatterò se avrò bisogno di questa funzionalità.
Principalmente importo i dati OHLCV in MetaTrader per utilizzarli nello Strategy Tester. In alcuni casi voglio essere sicuro di avere i dati nel mio pc anche se il mio conto demo scade. In alcuni casi, modifico lo spread, le limitazioni del broker, ecc. per testare la strategia con le mie specifiche preferite. Il csv in uscita è formattato in modo da poter essere importato direttamente in MetaTrader, ma può anche essere importato in python, ecc.
Save OHLCV Data from Chart to CSV File:
Questo script salva tutti i dati OHLCV disponibili sul grafico in un file CSV.
Author: Mohammad Sh