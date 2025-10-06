Indicatori: Candele X2MA Transform
Basato sulla strategia di entrata nello swing trading
La strategia di entrata nello swing trading è la parte più importante dell'operazione. È il momento in cui tutto il vostro capitale di trading è a rischio. Una volta che il titolo è a vostro favore, potete rilassarvi, gestire i vostri stop e attendere un'uscita in tutta tranquillità.In questa pagina viene spiegato il modello di prezzo di base utilizzato per entrare nelle azioni. Una volta acquisita familiarità con esso, è possibile provare strategie più avanzate basate sul modello specifico che si sta negoziando.
Con la vostra strategia di entrata, la prima cosa da fare è identificare i punti di oscillazione. Che cos'è un punto di oscillazione? Si tratta di un pattern composto da tre candele. Per le entrate su posizioni lunghe, si cerca un punto di oscillazione basso. Per le entrate in posizioni corte si cerca un punto di oscillazione alto.Identificare le inversioni utilizzando gli swing point
Per uno swing point low:
- La prima candela fa un minimo.
- La seconda candela fa un minimo inferiore.
- La terza candela fa un minimo superiore.
Questa terza candela ci dice che i venditori sono diventati deboli e che il titolo probabilmente invertirà la rotta.
Per un punto di oscillazione alto:
- La prima candela fa un massimo.
- La seconda candela fa un massimo più alto.
- La terza candela fa un massimo inferiore.
Questa terza candela ci dice che i compratori si sono indeboliti e che il titolo probabilmente invertirà la rotta.
Per la nostra strategia di ingresso long, cerchiamo di individuare i titoli che si sono ritirati e hanno fatto un punto di oscillazione basso.
Vediamo alcuni esempi:
Vedete come il pattern consiste in un minimo (1), un minimo inferiore (2) e poi un minimo superiore (3)? Questo è un classico swing point low. La nostra strategia di ingresso sarebbe quella di entrare in questo titolo il giorno della terza candela.
Ora analizziamo un titolo sul lato corto.
Vedete come il pattern consiste in un massimo (1), un massimo superiore (2) e poi un massimo inferiore (3)? Cercheremmo un ingresso sulla terza candela.
Vale la pena notare che non tutti i punti di oscillazione si traducono in una potente inversione. Tuttavia, un'inversione non si verificherà senza lo sviluppo di uno swing point. Prendetevi il tempo necessario per analizzare alcuni grafici azionari e osservare le inversioni che si sono verificate in passato, in modo da essere in grado di identificare rapidamente questo modello di prezzo cruciale.
Modelli di prezzo consecutivi
L'ideale sarebbe negoziare i titoli che hanno avuto giorni consecutivi di ribasso prima che si sviluppasse il punto di oscillazione basso. Questo è lo scenario migliore. Ecco un esempio sul lato lungo:
Sul lato corto la situazione è invertita. In questo caso, è necessario cercare giorni consecutivi di rialzo prima che si sviluppi il punto di oscillazione alto.
Quando si cercano i punti di oscillazione da sviluppare, bisogna sempre guardare a sinistra del grafico per vedere se il titolo si trova in un'area di supporto o di resistenza sul grafico. Questo migliorerà l'affidabilità di questa strategia di entrata.
Inoltre, a volte è necessario essere più aggressivi con l'entrata.
Candele X2MA Transform:
L'indicatore trasferisce i dati di prezzo in un nuovo sistema di coordinate, associato ai valori dell'indicatore X2MA.
Author: Nikolay Kositsin