Indicatori: Simbolo inverso

L'indicatore consente di lavorare con uno strumento di trading "invertito" (1/X) che cambia in tempo reale.

Author: Nikolay Kositsin

 
Su questo strumento di trading invertito è possibile allegare indicatori tecnici e пользовательские индикаторы, che consentono di fare questo.
come si può "attaccare" qualcosa a questo indicatore?
 
come posso "allegare" qualcosa a questo indicatore?

Come questo https://www.mql5.com/it/articles/15

 

Nel mio 5 2085 su XAU TF H1 e sotto non funziona sui dati attuali. Se si sposta il grafico un po' a sinistra, l'indicatore appare e più il TF è piccolo, più è necessario scorrere la cronologia per far apparire i dati.




 
Colleghi, buona giornata a tutti, qualcuno può dirmi che ho un indicatore che non mostra nulla, qual è il problema?
 
Colleghi, buona giornata a tutti, qualcuno può consigliarmi ho un indicatore che non mostra assolutamente nulla, qual è il problema?

Buongiorno. Aumentate il"Fattore di correzione" nelle impostazioni,ad esempio a 100.000.

