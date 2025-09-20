Librerie: Balance_Reset

Nuovo commento
 

Balance_Reset:

Questa libreria simula gli scenari delle imprese di prop trading azzerando il saldo del conto in base a soglie di profitto e perdita configurabili durante il backtesting e registra i risultati dell'azzeramento per l'analisi.

Balance_Reset

Author: Andrei Krisiuk

 
Automated-Trading:

Saldo_Ripristino:

Autore: Andrei Krisiuk

Grazie Andrei, una libreria piacevole da avere, molto interessante, sarebbe bello come criterio personalizzato per i tester, è possibile?

 
linfo2 #:

Grazie Andrei, una libreria bella da avere e molto interessante, sarebbe bello avere dei criteri personalizzati come tester, è possibile?

Ho aggiornato la libreria con criteri personalizzati progettati specificamente per testare i miei Expert Advisor, compresa una parte della logica chiave che utilizzo per ottimizzare e superare le valutazioni delle società di prop. Non si tratta del codice completo, ma copre gli aspetti fondamentali necessari per ottimizzare le prestazioni di trading in modo efficiente. Offre una struttura flessibile che potete adattare alle vostre esigenze di test. Sentitevi liberi di utilizzarlo e spero che vi aiuti a semplificare il vostro processo di ottimizzazione!
 
Andrei Krisiuk #:
Ho aggiornato la libreria con criteri personalizzati, progettati specificamente per testare i miei Expert Advisor, compresa una parte della logica chiave che utilizzo per ottimizzare e superare le valutazioni delle società di prop. Non si tratta del codice completo, ma copre gli aspetti fondamentali necessari per ottimizzare le prestazioni di trading in modo efficiente. Offre una struttura flessibile che potete adattare alle vostre esigenze di test. Sentitevi liberi di utilizzarlo e spero che vi aiuti a ottimizzare il vostro processo di ottimizzazione!

Grazie Andrei

Nuovo commento