Librerie: Balance_Reset

Grazie Andrei, una libreria piacevole da avere, molto interessante, sarebbe bello come criterio personalizzato per i tester, è possibile?
linfo2 #:Ho aggiornato la libreria con criteri personalizzati progettati specificamente per testare i miei Expert Advisor, compresa una parte della logica chiave che utilizzo per ottimizzare e superare le valutazioni delle società di prop. Non si tratta del codice completo, ma copre gli aspetti fondamentali necessari per ottimizzare le prestazioni di trading in modo efficiente. Offre una struttura flessibile che potete adattare alle vostre esigenze di test. Sentitevi liberi di utilizzarlo e spero che vi aiuti a semplificare il vostro processo di ottimizzazione!
Andrei Krisiuk #:
Grazie Andrei
Questa libreria simula gli scenari delle imprese di prop trading azzerando il saldo del conto in base a soglie di profitto e perdita configurabili durante il backtesting e registra i risultati dell'azzeramento per l'analisi.
