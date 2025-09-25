Sistemi Esperti: QuickTrend Scalper
Automated-Trading:🤍🤍
Strategia del modello Engulfing rialzista/rialzista:
Autore: Sassan Mohammadi
Non sono nuovo alla creazione di EA, dato che ne ho creati diversi, ma guardando il codice, questo non fa trading, non c'è alcuna logica per segnalare l'apertura di una posizione. La logica per eseguire una posizione va bene, ma non è inclusa alcuna logica per segnalare una posizione. Non sono sicuro che sia intenzionale o meno.
Conor Mcnamara #:Allora dovreste scoprire che non c'è niente di male a lavorarci.
Non sono nuovo alla creazione di EA, dato che ne ho creati diversi, ma guardando il codice, questo non fa trading, non c'è alcuna logica per segnalare l'apertura di una posizione. La logica per eseguire una posizione va bene, ma non è inclusa alcuna logica per segnalare una posizione. Non sono sicuro che sia intenzionale o meno.
Non sono nuovo alla creazione di EA, dato che ne ho creati diversi, ma guardando il codice, questo non fa trading, non c'è alcuna logica per segnalare l'apertura di una posizione. La logica per eseguire una posizione va bene, ma non è inclusa alcuna logica per segnalare una posizione. Non sono sicuro che sia intenzionale o meno.
Questo EA manca completamente della logica di gestione degli ordini, cioè non apre né chiude ordini. Al suo posto, nella funzione OnTick, compare il commento "Other EA logic remains unchanged...". Forse l'autore si riferisce a una versione precedente dello stesso EA, ma non ne ho trovato traccia. Perché non integrare il codice delle versioni precedenti e proporre un EA rivisto e completamente funzionale? La valutazione della generazione del segnale rimane in sospeso, in attesa di un codice completo che possa dimostrare la redditività complessiva. Infine, suggerirei di eliminare gli oggetti creati quando l'EA viene rimosso dal grafico. Esaminando il codice, si può notare che l'unico oggetto cancellato si chiama "MarketInfoLabelEA", ma questo oggetto non viene mai creato. Le frecce BUY-SELL, invece, rimangono sul grafico anche dopo la cancellazione dell'EA.
Gli ordini non vengono sparati...
Conor Mcnamara #:
Non sono nuovo alla creazione di EA, dato che ne ho creati diversi, ma guardando il codice, questo non fa trading, non c'è alcuna logica per segnalare l'apertura di una posizione. La logica per eseguire una posizione va bene, ma non è inclusa alcuna logica per segnalare una posizione. Non sono sicuro se questo sia intenzionale o meno.
Non sono nuovo alla creazione di EA, dato che ne ho creati diversi, ma guardando il codice, questo non fa trading, non c'è alcuna logica per segnalare l'apertura di una posizione. La logica per eseguire una posizione va bene, ma non è inclusa alcuna logica per segnalare una posizione. Non sono sicuro se questo sia intenzionale o meno.
questo non è affatto un robot! Lol... Si limita a disegnare delle frecce sul grafico, in base all'output degli indicatori.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
QuickTrend Scalper:
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per il trading ad alta frequenza sul grafico a 1 minuto (M1) nei mercati forex e cripto. Utilizza l'RSI e i pattern delle candele per identificare i segnali di acquisto e vendita, eseguendo automaticamente le operazioni con livelli dinamici di stop loss, take profit e trailing stop basati sulla volatilità del mercato.
Author: Morteza Mohammadi