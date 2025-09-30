Indicatori: Fair Value Gap (FVG) Indicator
Questo indicatore sembra buono.
Ma a tutti i vostri indicatori manca la funzione DeInit, per cui non pulisce lo schermo quando l'indicatore viene rimosso.
Inoltre, non è bene mantenere milioni di canali FVG. Gli ultimi (diciamo 10-15) sono importanti.
Aggiornato il codice per risolvere alcuni problemi, aggiornando il grafico ogni volta che appare una nuova candela.
Potreste anche aggiungere un avviso + notifica, quando il prezzo tocca i gap del fair value? Grazie.
Cela semble être un bon indicateur... Vado a vedere.
Finora funziona, ottimo indicatore
Funziona come previsto, grazie
Fair Value Gap (FVG) Indicator:
L'indicatore Fair Value Gap (FVG) identifica i gap di prezzo che si verificano quando c'è uno squilibrio tra pressione di acquisto e di vendita. Evidenzia le aree in cui è probabile che il prezzo torni a colmare il gap, fornendo potenziali punti di ingresso al trading basati sulle inefficienze del mercato.
Author: Minh Hieu Hoang