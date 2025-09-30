Indicatori: Fair Value Gap (FVG) Indicator

Fair Value Gap (FVG) Indicator:

L'indicatore Fair Value Gap (FVG) identifica i gap di prezzo che si verificano quando c'è uno squilibrio tra pressione di acquisto e di vendita. Evidenzia le aree in cui è probabile che il prezzo torni a colmare il gap, fornendo potenziali punti di ingresso al trading basati sulle inefficienze del mercato.

Fair Value Gap (FVG) Indicator

Author: Minh Hieu Hoang

 

Questo indicatore sembra buono.

Ma a tutti i vostri indicatori manca la funzione DeInit, per cui non pulisce lo schermo quando l'indicatore viene rimosso.

Inoltre, non è bene mantenere milioni di canali FVG. Gli ultimi (diciamo 10-15) sono importanti.

 
mannan033 #:

Ne prenderò nota
 
Aggiornato il codice per risolvere alcuni problemi, aggiornando il grafico ogni volta che appare una nuova candela.
 
Potreste anche aggiungere un avviso + notifica, quando il prezzo tocca i gap del fair value? Grazie.
 
Eldommm #:
Potreste anche aggiungere un avviso + notifica quando il prezzo tocca i gap del fair value? Grazie.
Aggiornerò
 

Minh Hieu Hoang #:
Aggiornerò
Grazie mille.
 
Cela semble être un bon indicateur... Vado a vedere.
 
Finora funziona, ottimo indicatore
Lavorare bene nessuna lamentela Ho solo testato la demo, non vedo l'ora per il prodotto reale fatto alcuni buoni scambi solo con la demo
 
Funziona come previsto, grazie
