Indicatori: Murrey Math FixPeriod
L'indicatore per il timeframe più vecchio non funziona.
L'indicatore per il timeframe senior non funziona.
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; // Timeframe dell'indicatore per il calcolo dei livelli
Perché non dovrebbe funzionare? Ma su timeframe non superiori ai parametri di input:
Purtroppo, al momento non sono in grado di determinare il motivo della sua inoperatività.
Posso dire quanto segue:
- Il codice è significativamente diverso da murrey_math.mq5;
- L'ho testato su Alpari 5 (5 cifre) su diverse coppie (eurusd, usdjpy) con quotazioni molto diverse;
- sovrapposto al grafico H1 con impostazioni standard (D1 per i calcoli).
Assolutamente tutto funziona bene se ci sono più barre nella finestra. Ma l'indicatore è lento e il calcolo iniziale non è immediato.
Come rendere lo stile di colore di MT5 uguale al vostro?
Se vi serve un modello grafico, eccolo nel trailer. Il design stesso della finestra di Metatrader è una pelle più complessa di Windows 7, che viene completata da un software di terze parti.
Murrey Math FixPeriod:
Livelli di Murray con calcolo su tutte le barre e possibilità di scegliere il timeframe per il calcolo dei livelli.
Author: Nikolay Kositsin