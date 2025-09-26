Indicatori: Murrey Math FixPeriod

Livelli di Murray con calcolo su tutte le barre e possibilità di scegliere il timeframe per il calcolo dei livelli.

Author: Nikolay Kositsin

 

L'indicatore per il timeframe più vecchio non funziona.

 
L'indicatore per il timeframe senior non funziona.

Perché non dovrebbe funzionare? Ma su timeframe non grandi segnati nei parametri di input:
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; // Timeframe dell'indicatore per il calcolo dei livelli
 
Perché non dovrebbe funzionare? Ma su timeframe non superiori ai parametri di input:

Purtroppo, al momento non sono in grado di determinare il motivo della sua inoperatività.

Posso dire quanto segue:

  • Il codice è significativamente diverso da murrey_math.mq5;
  • L'ho testato su Alpari 5 (5 cifre) su diverse coppie (eurusd, usdjpy) con quotazioni molto diverse;
  • sovrapposto al grafico H1 con impostazioni standard (D1 per i calcoli).
 
Assolutamente tutto funziona bene se ci sono più barre nella finestra. Ma l'indicatore è lento e il calcolo iniziale non è immediato.


 
Assolutamente tutto funziona bene se ci sono più barre nella finestra. Ma l'indicatore è lento e inizialmente non viene calcolato immediatamente.



Come rendere lo stile di colore di MT5 uguale al vostro?

 
Come rendere lo stile di colore della MT5 uguale al vostro?

Se vi serve un modello grafico, eccolo nel trailer. Il design stesso della finestra di Metatrader è una pelle più complessa di Windows 7, che viene completata da un software di terze parti.

File:
c_Temp1.tpl  3 kb
