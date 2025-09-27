Librerie: Libreria per le operazioni sulle matrici
Grazie mille per il codice!
Grazie mille!
Questa è una buona libreria, ma credo di aver trovato un errore. Alla riga 232, nella sezione delle operazioni inverse, il programma si interrompe e mostra un messaggio di errore che dice "non è possibile dividere per zero". Potete risolvere questo problema, per favore? Grazie per il lavoro svolto!
Libreria per le operazioni sulle matrici:
Libreria per lavorare con le matrici: creazione di matrici e operazioni di base con esse: addizione, sottrazione, moltiplicazione, inversione.
Author: Boris Odintsov