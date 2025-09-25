Indicatori: VHF (filtro verticale orizzontale)
Sig. Nikolay,
La strategia di questo componente utilizza una media mobile a 6 periodi applicata all'indicatore.
il problema è che se lascio cadere la media mobile su di essa e la applico al prezzo dell'indicatore
l'indicatore ha un errore che non lo permette.
Gli altri generatori che hai codificato funzionano bene quando applico la media mobile.
Potresti fare un test per risolvere il problema?
VHF (filtro verticale orizzontale):
Il filtro verticale orizzontale (VHF) indica se il mercato si trova in una fase direzionale o stagnante.
Author: Nikolay Kositsin