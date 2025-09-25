Indicatori: X2MA HTF

Una media mobile universale che visualizza i valori di un timeframe più grande su un timeframe più piccolo.

Author: Nikolay Kositsin

 
Mi piace il trading a brevissimo termine, ci sono adatti per il loro sistema di trading, questo software è buono, top -...
