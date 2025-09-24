Indicatori: TSI-Oscillatore

TSI-Oscillatore:

Un tipico oscillatore normalizzato con una linea di segnale.

TSI-Oscillatore

Author: Nikolay Kositsin

 
 

Ciao,

c'è qualche aggiornamento per questo indicatore? Ci sono alcuni errori durante la compilazione, sembra che richieda qualche aggiornamento da quando è stato pubblicato.

Grazie,

