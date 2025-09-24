Indicatori: TSI-Oscillatore
Ciao,
c'è qualche aggiornamento per questo indicatore? Ci sono alcuni errori durante la compilazione, sembra che richieda qualche aggiornamento da quando è stato pubblicato.
Grazie,
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
TSI-Oscillatore:
Un tipico oscillatore normalizzato con una linea di segnale.
Author: Nikolay Kositsin