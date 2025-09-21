Sistemi Esperti: AdaptiveTrader Pro EA
Funziona bene
Domanda stupida: Sto provando l'EA in backtest e non viene aperta nessuna operazione con le impostazioni predefinite.
Molto interessante, ma a me succede la stessa cosa. Nel backtest non apre né chiude le operazioni. Ci sono aggiustamenti da fare?
AdaptiveTrader Pro EA backtest MT5 M5 USDCAD non ha avuto scambi, cosa mi sfugge?
Emmetcash100 #:
Davvero? Questo EA è solo un esempio di codifica MQL5) Non usatelo per il trading. Ci sono alcuni buchi nel codice. Ad esempio, la funzione per i risultati del backtesting è vuota:
// Funzione per eseguire il backtesting con i parametri indicati double BacktestWithParameters(int rsiPeriod, double atrMultiplier, double trailingStopMultiplier, double trailingTPMultiplier) { // Segnaposto per la logica di backtesting double simulatedProfit = 0.0; // Implementare la logica di backtesting reale utilizzando i dati storici (questo è un segnaposto) return simulatedProfit; }
E così via
Che senso ha postare questo codice se mancano alcune funzioni importanti per farlo funzionare davvero? Sarebbe meglio mostrare il codice completo, almeno un esempio.
INCOMPLETO!
AdaptiveTrader Pro EA:
Questo Expert Advisor (EA) per MetaTrader sfrutta una combinazione di indicatori tecnici, tra cui RSI, ATR e medie mobili, per identificare opportunità di trading ad alta probabilità. Dotato di dimensionamento dinamico dei lotti, trailing stop e aggiustamenti basati sulla performance, è stato progettato per ottimizzare le decisioni di trading e gestire efficacemente il rischio in condizioni di mercato volatili.
Author: Morteza Mohammadi