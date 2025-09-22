Indicatori: Segnale WPRSI
Segnale WPRSI:
L'indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce colorate sul grafico, basandosi sui dati degli indicatori tecnici WPR (Williams' Percent Range) e RSI (Relative Strength Index).
Author: Nikolay Kositsin