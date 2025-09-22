Indicatori: Segnale WPRSI

L'indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce colorate sul grafico, basandosi sui dati degli indicatori tecnici WPR (Williams' Percent Range) e RSI (Relative Strength Index).

Author: Nikolay Kositsin

 

L'indicatore non disegna?

È possibile realizzare qualcosa di simile per M30 e H1?

 

BUON POMERIGGIO, C'È QUALCHE POSSIBILITÀ CHE QUESTO INDICATORE È CON IL SUONO AL MOMENTO DEGLI AVVISI, SAREBBE MOLTO BUONO O SE SI PUÒ AIUTARE ME GRAZIE MILLE.

