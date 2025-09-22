Indicatori: MFCS Currency Correlation Chart
Sarebbe opportuno aggiungere la registrazione dei dati dell'indicatore in un file .csv a ogni variazione di volatilità. Esempio di formato dei record: "Coppia di valute principale"_""_"Coppia di valute correlata"_"Periodo del timeframe"_ "hh:min:sec"
Mi piace quello che avete fatto, continuate a lavorare bene.
Correlazione delle coppie di valute nel mercato Forex: Le coppie di valute incrociate
In qualità di trader forex, se controllate diverse coppie di valute per trovare le configurazioni commerciali, dovreste essere consapevoli della correlazione delle coppie di valute, per due motivi principali:
1- Si evita di prendere la stessa posizione con diverse coppie di valute correlate allo stesso tempo e quindi non si moltiplica il rischio. Inoltre, si evita di prendere posizione con le coppie di valute che si muovono l'una contro l'altra, nello stesso momento. 2- Se conoscete le correlazioni delle coppie di valute, potete prevedere la direzione e il movimento di una coppia di valute attraverso i segnali che vedete sulle altre coppie di valute correlate.
Ora vi spiego in che modo le correlazioni tra coppie di valute sono utili. Cominciamo con le 4 principali coppie di valute: EURUSD; GBPUSD; USDJPY e USDCHF.
In entrambe le prime due coppie di valute (EURUSD e GBPUSD), l'USD funge da moneta. Come sapete, la prima valuta nelle coppie di valute è nota come merce e la seconda come denaro. Quindi, quando si acquista EURUSD, significa che si paga l'USD per acquistare l'euro. In EURUSD e GBPUSD, la valuta che funge da moneta è la stessa (USD). La merce di queste coppie è legata a due grandi economie europee. Queste due valute sono altamente connesse e correlate tra loro e nel 99% dei casi si muovono nella stessa direzione e formano gli stessi segnali di acquisto/vendita. Recentemente, a causa della crisi economica, si sono mosse in modo leggermente diverso, ma il loro orientamento principale è sempre lo stesso.
Che cosa significa? Significa che se EURUSD mostra un segnale di acquisto, anche GBPUSD dovrebbe mostrare un segnale di acquisto con piccole differenze nella forza e nella forma del segnale. Se analizzando il mercato si giunge alla conclusione di andare short con EURUSD e allo stesso tempo si decide di andare long con GBPUSD, significa che qualcosa non va nella vostra analisi e che una delle vostre analisi è sbagliata. Quindi non dovreste prendere posizione finché non vedrete lo stesso segnale in entrambe le coppie. Naturalmente, quando queste coppie mostrano davvero due direzioni diverse (cosa che accade raramente), sarà un segnale per negoziare EUR-GBP. Vi spiegherò come.
Di conseguenza, USD-CHF e USDJPY si comportano in modo simile, ma non così simile come EURUSD e GBPUSD, perché in USD-CHF e USDJPY il denaro è diverso. Il franco svizzero e lo yen giapponese hanno alcune somiglianze perché entrambi appartengono a paesi consumatori di petrolio, ma il volume degli scambi industriali in Giappone rende il JPY diverso.
In generale, quando si analizzano le quattro principali coppie di valute, se si vedono segnali di acquisto in EURUSD e GBPUSD, si dovrebbero vedere segnali di vendita in USDJPY. Se vedete anche un segnale di vendita in USD-CHF, allora la vostra analisi è più affidabile. In caso contrario, dovrete rivedere e rifare la vostra analisi.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY hanno solitamente la stessa direzione. Solo che il loro modello di movimento diventa a volte più simile e a volte meno.
Cosa preferisco?
Se trovo un segnale di vendita con EURUSD e GBPUSD e un segnale di acquisto con USDJPY, preferisco prendere una posizione corta con uno dei due EURUSD o GBPUSD perché i movimenti al ribasso sono solitamente più forti. Non assumo contemporaneamente una posizione corta con EURUSD o GBPUSD e una posizione lunga con USDJPY, perché se una di queste posizioni va contro di me, anche l'altra farà lo stesso. In questo modo non raddoppio il rischio assumendo due posizioni opposte con due coppie di valute che si muovono l'una contro l'altra.
Come utilizzare la correlazione delle coppie di valute per prevedere la direzione del mercato?
Quando ho un segnale con una coppia, ma ho bisogno di una conferma per prendere posizione, faccio riferimento alle coppie di valute correlate o alle coppie di valute incrociate e cerco la conferma. Ad esempio, vedo una divergenza MACD nel grafico a quattro ore di USDCAD, ma non c'è un breakout del supporto vicino nel grafico a quattro ore o a un'ora di USDCAD. Voglio prendere una posizione corta ma ho bisogno di una conferma. Se aspetto la conferma, potrebbe essere troppo tardi e potrei perdere l'occasione. Controllo una coppia di valute correlata come USDSGD e se vedo un breakout di supporto, prendo una posizione corta con USDCAD. Ora la domanda è: perché non prendo la posizione corta con USDSGD e uso il breakout del supporto per andare corto con USDCAD? Lo faccio perché i movimenti di USDCAD sono più forti e più redditizi. Uso USDSGD solo come indicatore per fare trading su USCAD.
Capita di prendere una posizione con una coppia di valute, ma non funziona correttamente e non si sa se sia stata una buona decisione o meno. D'altra parte, non vedete alcun segnale forte su quella coppia di valute che vi aiuti a decidere se mantenere la posizione o chiuderla. In questi casi, potete controllare una coppia di valute correlata e cercare un segnale di continuazione o di inversione. Questo vi aiuta a decidere la posizione che avete.
A volte, alcune coppie di valute correlate non si muovono nel modo in cui dovrebbero muoversi. Ad esempio, EURUSD e USDJPY salgono contemporaneamente, mentre di solito si muovono l'una contro l'altra. Può accadere che il valore dell'euro salga e che il valore dell'USD non subisca variazioni significative, ma che allo stesso tempo il valore dello JPY scenda, per qualche motivo. In questi casi, è possibile utilizzare la tabella sottostante per individuare e negoziare la coppia di valute il cui movimento è intensificato da un movimento insolito di altre due coppie di valute. In questo esempio, se EURUSD e USDJPY salgono contemporaneamente, EURJPY salirà molto più forte (si veda il grafico sottostante).
Oppure se EURUSD sale e AUDUSD scende allo stesso tempo, EUR-AUD sale fortemente.
Un altro esempio importante: Se EURUSD sale e GBPUSD scende allo stesso tempo, EURGBP sale fortemente. Forse questo è il caso più importante in cui possiamo operare in base a questa regola. Capita spesso che EURUSD e GBPUSD si muovano l'uno contro l'altro e questo è il momento migliore per fare trading su EURGBP. Ora sapete perché EURGBP non si muove con forza la maggior parte delle volte. È perché EURUSD e GBPUSD si muovono quasi sempre nella stessa direzione. Ad esempio, salgono nello stesso momento e quindi EURGBP non mostra alcun movimento significativo perché quando entrambe le valute di una coppia di valute salgono o scendono nello stesso momento, quella coppia di valute non mostra alcun movimento forte e direzione (spero che sappiate perché una coppia di valute sale o scende. Sale quando il valore della prima valuta sale OPPURE quando il valore della seconda valuta scende. Ad esempio, EURUSD sale se il valore dell'euro sale o il valore dell'USD scende. Se ciò avviene contemporaneamente, l'EURUSD sale molto più forte).
Il grafico seguente include quasi tutti questi movimenti insoliti e i loro risultati sulla terza coppia di valute.
se EURUSD e USDJPY allora EURJPY significa che se EURUSD e USDJPY salgono contemporaneamente, allora EURJPY sale molto più forte.
Fare trading sull'oro usando le correlazioni valutarie (basato sull'articolo di dailyfx)
Punti di discussione:
- Le correlazioni sono utili per trovare la direzione di una serie di mercati.
- L'oro e l'AUDUSD hanno una correlazione positiva.
- Una volta individuata la direzione, è possibile pianificare la strategia di trading per un altro asset.
Iniziamo!
Correlazione dell'oro
Quando si parla di oro, dovrebbe venire subito in mente l'AUDUSD come asset correlato. Questi asset sono correlati positivamente, ovvero si muovono generalmente nella stessa direzione. In primo luogo questa correlazione funziona perché entrambi gli asset hanno un prezzo in dollari USA. La coppia AUD/USD rappresenta il dollaro australiano prezzato in dollari USA. Mentre l'oro è XAU/USD, ovvero l'oro prezzato in dollari USA per oncia. Quando il dollaro USA si rafforza, entrambi gli asset tendono a deprezzarsi.
In secondo luogo, l'AUD ha un'elevata correlazione con l'oro a causa delle estese attività minerarie australiane. Le fluttuazioni dei prezzi dell'oro fanno aumentare o diminuire la quantità di fondi trasferiti in AUD per l'acquisto del metallo. Questi trasferimenti modificano essenzialmente la domanda di valuta e possono causare direttamente variazioni nella coppia di valute AUDUSD.
Negoziare la correlazione
La chiave per fare trading su asset correlati positivamente è trovare una direzione da uno degli asset sottostanti prima di prendere una decisione di trading. Se i trader vedono l'AUDUSD spingere verso i minimi, questo potrebbe facilmente essere il catalizzatore di una tendenza ribassista sull'oro. Al contrario, se l'oro è in trend rialzista, questo può essere un segnale di un nuovo trend rialzista sull'AUDUSD.
Come potete vedere, queste informazioni sono molto utili per i trader che hanno una visione fondamentale del mercato. Se avete un'opinione sull'oro o sul dollaro USA, questa può essere trasformata in un'idea di trading. Spesso i trader rialzisti sull'oro scelgono di negoziare l'AUDUSD invece del metallo stesso. Il dollaro australiano ha un tasso bancario del 2,50%, il che significa che i trader possono guadagnare ulteriori interessi mentre eseguono un ordine di acquisto su un'opinione correlata positivamente all'oro. Se un trader è ribassista sulla coppia di valute AUDUSD, può a sua volta vendere oro per evitare di accumulare interessi sul proprio saldo di trading.
Dollaro australiano fortemente correlato ai prezzi di oro, argento e acciaio (basato su questo articolo)
Visualizza le correlazioni del forex con i prezzi di SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index e IShares Silver Trust ETF (SLV):
XAUUSD/AUDUSD :
XAGUSD/EURUSD :
XAGUSD/USDCAD :
MFCS Currency Correlation Chart:
Un indicatore per inserire grafici di valute correlate su un determinato grafico di valuta. Attualmente mostra solo le barre. La modalità colore/monochrome è configurabile. Supporta anche l'inversione delle valute per gestire le coppie EURUSD e USDCHF.
Author: Mansukh Patidar