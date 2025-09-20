Indicatori: LinearRegSlope V2
Automated-Trading:Ciao Nikolay, vorrei provare questo indicatore ma durante la compilazione dà un errore CODE ENUM per MODE SMA e PRICE CLOSE. È possibile risolvere questo problema?
Autore: Nikolay Kositsin
Inoltre, come altra richiesta, è possibile ottenere una versione MT4 del tuo indicatore?
Grazie.
LinearRegSlope V2:
Media mobile con algoritmo di regressione lineare.
