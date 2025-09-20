Indicatori: XADX
Automated-Trading:è un ottimo indicatore. Se solo poteste farne uno per MT4 :D
Indicatore più informativo del movimento direzionale medio ADX (Average Directional Index) con la possibilità di scegliere l'algoritmo di media tra dieci possibili varianti.
Author: Nikolay Kositsin