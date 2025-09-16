Sistemi Esperti: Market Watch Panel Utility
Per personalizzare l'immagine del pulsante in Market Watch Panel Utility, procedere come segue:
- Inserire la propria immagine BMP (formato 24 bit) nella cartella MQL5/Images.
- Modificare il codice per fare riferimento all'immagine personalizzata cambiando il percorso delle risorse in modo che punti al nuovo file di immagine.
- Assicuratevi che l'immagine sia formattata correttamente e che il percorso sia accurato per evitare errori durante la compilazione.
Ciò consente agli utenti di personalizzare il pannello utilizzando le proprie immagini dei pulsanti.
Market Watch Panel Utility:
Uno strumento di monitoraggio in tempo reale per MetaTrader 5 che visualizza i principali dati finanziari, consente un rapido cambio di simbolo e liste di simboli personalizzabili. È possibile salvare e ricaricare i simboli, reimpostare gli elenchi e personalizzare i colori del testo e del pannello per un'esperienza di trading personalizzata.
Author: Tien Long Tu