Sistemi Esperti: Market Watch Panel Utility

Nuovo commento
 

Market Watch Panel Utility:

Uno strumento di monitoraggio in tempo reale per MetaTrader 5 che visualizza i principali dati finanziari, consente un rapido cambio di simbolo e liste di simboli personalizzabili. È possibile salvare e ricaricare i simboli, reimpostare gli elenchi e personalizzare i colori del testo e del pannello per un'esperienza di trading personalizzata.

Market Watch Panel Utility

Author: Tien Long Tu

 

Per personalizzare l'immagine del pulsante in Market Watch Panel Utility, procedere come segue:

  1. Inserire la propria immagine BMP (formato 24 bit) nella cartella MQL5/Images.
  2. Modificare il codice per fare riferimento all'immagine personalizzata cambiando il percorso delle risorse in modo che punti al nuovo file di immagine.
  3. Assicuratevi che l'immagine sia formattata correttamente e che il percorso sia accurato per evitare errori durante la compilazione.

Ciò consente agli utenti di personalizzare il pannello utilizzando le proprie immagini dei pulsanti.

Nuovo commento