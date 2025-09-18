Indicatori: Filtro Super Smoother a due poli

Filtro Super Smoother a due poli:

Per calcolare la media mobile, questo indicatore utilizza un filtro di super lisciatura del 2° ordine tratto dal libro di John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Author: Nikolay Kositsin

 
È possibile aggiungere più MA allo stesso grafico?
