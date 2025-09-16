Indicatori: Filtro Butterworth a tre poli

In questo algoritmo di calcolo della media mobile, viene utilizzato un filtro Butterworth del 3° ordine per la media.

Author: Nikolay Kositsin

 
La linea è bella, ma è in ritardo di molte barre, l'unica applicazione che vedo è quella di usarla per indicare la piattezza sul timeframe corrente, questa proprietà si vede chiaramente sul grafico del 16 agosto.
