Indicatori: Filtro Butterworth a tre poli
La linea è bella, ma è in ritardo di molte barre, l'unica applicazione che vedo è quella di usarla per indicare la piattezza sul timeframe corrente, questa proprietà si vede chiaramente sul grafico del 16 agosto.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Filtro Butterworth a tre poli:
In questo algoritmo di calcolo della media mobile, viene utilizzato un filtro Butterworth del 3° ordine per la media.
Author: Nikolay Kositsin