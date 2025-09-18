Discussione sull’articolo "La teoria del caos nel trading (Parte 1): Introduzione, applicazione ai mercati finanziari ed esponente di Lyapunov"
Per quali impostazioni è stata creata la sezione "Interpretazione dei risultati dell'analisi statistica"? Se è solo per i parametri predefiniti, allora non è corretto. Sarebbe necessario definire in qualche modo i valori effettivi di Time lag e Embedding dimension. In base ai miei esperimenti passati, posso dirvi subito che il ritardo non deve essere assolutamente 1, ma da 7 a 8 e oltre, a seconda dell'orizzonte temporale. Anche la dimensione di inclusione 2 serve solo per testare le prestazioni del codice, ma non per analizzare una serie particolare.
Buon pomeriggio! Sì, anch'io ho un grande ritardo migliore. Sto ancora lavorando sul codice dell'EA, nei prossimi articoli sarà=)
Il nuovo articolo La teoria del caos nel trading (Parte 1): Introduzione, applicazione ai mercati finanziari ed esponente di Lyapunov è stato pubblicato:
La teoria del caos convenzionale e il concetto di "caos" di Bill Williams sono molto diversi. Il primo si basa su principi matematici rigorosi e utilizza strumenti sofisticati per analizzare i sistemi. Quest'ultimo, invece, utilizza un approccio intuitivo e indicatori tecnici, come Alligator e Fractals, che non hanno un legame diretto con la teoria matematica del caos.
La teoria del caos convenzionale si basa su principi matematici rigorosi e sulla ricerca scientifica nel campo della dinamica non lineare. Utilizza metodi matematici rigorosi e considera il caos come un comportamento deterministico ma imprevedibile. Williams usa il termine "caos" in modo più generico, riferendosi all'imprevedibilità generale dei mercati. I suoi metodi sono finalizzati all'applicazione pratica nel trading, piuttosto che all'analisi approfondita della natura caotica dei mercati.
Sebbene Williams abbia adattato alcuni termini della teoria del caos, il suo approccio si basa più sull'analisi tecnica e sull'interpretazione personale dei movimenti di mercato. Ciò ha attirato le critiche dei teorici del caos, che ritengono fuorviante l'uso del termine "caos" in questo contesto.
Autore: Yevgeniy Koshtenko