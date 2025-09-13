Indicatori: iBeta

iBeta:

Indicatore di covarianza, correlazione e coefficiente Beta di due simboli.

Author: Dmitry Fedoseev

 
Dimitri grazie :)
 
E per favore ditemi come potete riprogettare rapidamente la capacità di calcolare la correlazione di una coppia su diversi timeframe, diciamo 1 minuto per un simbolo e 15 minuti per un altro, perché tutto è legato al tempo in cicli, quando si cambia il tf nel codice smette di funzionare.
 

Salve,

E' possibile sapere con questo indicatore quanti lotti si devono aprire nel lato opposto per coprire o coprire una posizione?

