Indicatori: iBeta
Dimitri grazie :)
E per favore ditemi come potete riprogettare rapidamente la capacità di calcolare la correlazione di una coppia su diversi timeframe, diciamo 1 minuto per un simbolo e 15 minuti per un altro, perché tutto è legato al tempo in cicli, quando si cambia il tf nel codice smette di funzionare.
Salve,
E' possibile sapere con questo indicatore quanti lotti si devono aprire nel lato opposto per coprire o coprire una posizione?
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
iBeta:
Indicatore di covarianza, correlazione e coefficiente Beta di due simboli.
Author: Dmitry Fedoseev