Indicatori: XXDPO

Nuovo commento
 

XXDPO:

Il Detrended Price Oscillator (DPO) mostra lo stato di ipercomprato o ipervenduto del mercato e può essere utilizzato anche per ottenere segnali di acquisto e vendita.

XXDPO

Author: Nikolay Kositsin

 

Forum

Indicatori: Oscillatore di prezzo detrenderizzato (DPO)

newdigital, 2013.09.06 19:27

Oscillatore di prezzo detrenderizzato

Il Detrended Price Oscillator cerca di filtrare il trend per concentrarsi sui cicli sottostanti del movimento dei prezzi. A tal fine, la media mobile (generalmente a 14 periodi) diventa una linea retta e la variazione dei prezzi al di sopra e al di sotto della media mobile diventa l'oscillatore dei prezzi. L'indicatore tecnico Detrended Price Oscillator può mostrare livelli di ipercomprato o ipervenduto e può anche creare segnali di acquisto e vendita.

Il grafico del contratto S&P 500 E-mini Futures rappresenta visivamente il Detrended Price Oscillator:


Interpretare l'oscillatore di prezzo detrended

Quando il Detrended Price Oscillator è al di sopra della linea dello zero, significa che il prezzo è al di sopra della sua media mobile, un segnale rialzista. Allo stesso modo, quando il Detrended Price Oscillator è al di sotto della linea dello zero, significa che il prezzo è al di sotto della sua media mobile, un segnale ribassista. I segnali di acquisto e di vendita possono essere interpretati in due modi:

Segnale di acquisto

  1. Quando il Detrended Price Oscillator incrocia la linea dello zero.
  2. Quando il Detrended Price Oscillator si trova in un'area di ipervenduto confermato, come indicato dai minimi precedenti dell'oscillatore, e il Detrended Price Oscillator e il prezzo rompono entrambi la trendline di resistenza al ribasso.
Segnale di vendita
  1. Quando il Detrended Price Oscillator incrocia la linea dello zero.
  2. Quando il Detrended Price Oscillator si trova in un'area di ipercomprato confermata, come indicato dai massimi precedenti dell'oscillatore, e il Detrended Price Oscillator e il prezzo rompono entrambi la trendline di supporto al rialzo.
Il Detrended Price Oscillator è uno strumento efficace per scoprire i cicli nascosti di ipercomprato e ipervenduto.

Nuovo commento