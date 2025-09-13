Indicatori: XXDPO
newdigital, 2013.09.06 19:27
Oscillatore di prezzo detrenderizzato
Il Detrended Price Oscillator cerca di filtrare il trend per concentrarsi sui cicli sottostanti del movimento dei prezzi. A tal fine, la media mobile (generalmente a 14 periodi) diventa una linea retta e la variazione dei prezzi al di sopra e al di sotto della media mobile diventa l'oscillatore dei prezzi. L'indicatore tecnico Detrended Price Oscillator può mostrare livelli di ipercomprato o ipervenduto e può anche creare segnali di acquisto e vendita.
Il grafico del contratto S&P 500 E-mini Futures rappresenta visivamente il Detrended Price Oscillator:
Interpretare l'oscillatore di prezzo detrended
Quando il Detrended Price Oscillator è al di sopra della linea dello zero, significa che il prezzo è al di sopra della sua media mobile, un segnale rialzista. Allo stesso modo, quando il Detrended Price Oscillator è al di sotto della linea dello zero, significa che il prezzo è al di sotto della sua media mobile, un segnale ribassista. I segnali di acquisto e di vendita possono essere interpretati in due modi:
Segnale di acquisto
- Quando il Detrended Price Oscillator incrocia la linea dello zero.
- Quando il Detrended Price Oscillator si trova in un'area di ipervenduto confermato, come indicato dai minimi precedenti dell'oscillatore, e il Detrended Price Oscillator e il prezzo rompono entrambi la trendline di resistenza al ribasso.
- Quando il Detrended Price Oscillator incrocia la linea dello zero.
- Quando il Detrended Price Oscillator si trova in un'area di ipercomprato confermata, come indicato dai massimi precedenti dell'oscillatore, e il Detrended Price Oscillator e il prezzo rompono entrambi la trendline di supporto al rialzo.
XXDPO:
Il Detrended Price Oscillator (DPO) mostra lo stato di ipercomprato o ipervenduto del mercato e può essere utilizzato anche per ottenere segnali di acquisto e vendita.
