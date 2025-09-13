Indicatori: Oscillatore stocastico CG

Lo Stochastic CG Oscillator è un oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati a partire dalla serie dei prezzi, ma dai valori dell'indicatore CG Oscillator.

Author: Nikolay Kositsin

 
È molto lento con i segnali, anche su un comportamento di mercato così ondulatorio e facilmente prevedibile ha una forte tendenza a rimanere indietro.
