Indicatori: Oscillatore stocastico CG
È molto lento con i segnali, anche su un comportamento di mercato così ondulatorio e facilmente prevedibile ha una forte tendenza a rimanere indietro.
Oscillatore stocastico CG:
Lo Stochastic CG Oscillator è un oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati a partire dalla serie dei prezzi, ma dai valori dell'indicatore CG Oscillator.
Author: Nikolay Kositsin