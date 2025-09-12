Indicatori: Proiezioni giornaliere di portata Pieno

Prevedere gli intervalli di variazione della prossima candela giornaliera per tutte le barre del grafico corrente.

Author: Nikolay Kositsin

 
Grazie per la condivisione, è molto interessante, specialmente per l'EURUSD. Penso che potrei sviluppare qualcosa partendo da qui, non so perché non l'ho visto 10 anni fa.
 
un indicatore così grande
