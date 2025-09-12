Discussione sull’articolo "Passaggio a MQL5 Algo Forge (parte 1): Creazione del repository principale"
Ciao, Maxim.
Se ho capito bene la tua idea, intendi quanto segue: se un utente viene bannato dal forum, non sarà in grado di accedere al sito web di MQL5 Algo Forge, dove è memorizzato il repository di cui sopra. E quindi l'utente non sarà in grado di ottenere il codice dei suoi progetti da questo repository.
A dire il vero, questo scenario non è stato preso in considerazione. Non so se il banning di un utente sul forum limiti ora l'accesso all'attuale repository MQL Storage e se questo limiterà anche l'accesso al nuovo repository. Se è così, questo fattore di rischio è certamente da considerare.
È difficile verificarlo, quindi la valutazione del rischio è teorica ;-) ma il rischio esiste
MQLStorage richiede il login alla comunità. La possibilità tecnica di effettuare il login è nelle mani degli amministratori. In teoria, se si violano le regole in modo grave (o qualcuno lo penserà seriamente) si può ottenere un ban temporaneo. Con un ban temporaneo krode come solo "sconfitta nei diritti", che è semplicemente componenti del sito e servizi individuali sono vietati.
Ma ci sono anche virtuali, server, centri dati, reti che hanno guadagnato ban-po-ip. Molto probabilmente MQLStorage non è disponibile da lì. Si può ottenere senza sforzi personali e anche solo con un ip dinamico :-)
Per ridurre al minimo questi rischi, mantenete dei backup completi e un mirror indipendente del repository. Questo è un altro piacere...
Innanzitutto, https://forge.mql5.io/ ha due opzioni di autorizzazione. È possibile creare un account completamente indipendente da MQL5.com
In secondo luogo, il divieto di accesso al forum implica solo il divieto di inviare messaggi e non ha alcun effetto sugli altri servizi.
In terzo luogo, cosa c'entrano i divieti? Partecipate allo sviluppo dei robot, non ai forum.
In primo luogo, https://forge.mql5.io/ ha due opzioni di autorizzazione. È possibile creare un account completamente indipendente da MQL5.com
Ma come posso accedere ai progetti ME se non dipendo da mql5.com? Sembra che sia obbligatorio accedere alla comunità.
Non è ancora necessario accedere alla comunità. Se si clona un repository da qualsiasi repository, come Algo Forge o GitHub, in una cartella all'interno della cartella dati di MQL5, sarà visibile solo come una cartella con dei file. Questo è sufficiente per la modifica, il lancio e il debug, ma tutte le operazioni con il repository dovranno essere eseguite utilizzando strumenti di terze parti. Ho usato questa opzione per qualche tempo, mentre ME non poteva ancora lavorare con Algo Forge. Ma in generale è più facile con l'account mql5.com.
Il nuovo articolo Passaggio a MQL5 Algo Forge (parte 1): Creazione del repository principale è stato pubblicato:
Al momento della stesura di questo articolo, il nuovo repository è già disponibile per l'uso, ma l'integrazione con MetaEditor non è ancora stata completata. Pertanto, mentre MetaEditor rimane l'ambiente di sviluppo principale, gli sviluppatori sono ancora limitati a MQL Storage basato su SVN.
Nel nostro lavoro su vari progetti, abbiamo utilizzato attivamente il sistema di controllo delle versioni esistente. Tuttavia, durante la stesura della serie di articoli "Developing a Multi-Currency Expert Advisor", la mancanza di supporto per lo sviluppo parallelo del codice in rami e la loro successiva fusione è diventata particolarmente evidente. Mentre SVN stesso supporta la ramificazione, MetaEditor non fornisce un'interfaccia per questo. È possibile utilizzare client SVN esterni, ma ciò richiederebbe una ristrutturazione del flusso di lavoro già noto.
Per questo motivo, l'annuncio di MQL5 Algo Forge è stato accolto con entusiasmo. Speravamo che MetaEditor supportasse finalmente la ramificazione. Ma sette mesi dopo, quelle aspettative rimangono incompiute. Pertanto, cerchiamo di capire come migliorare il processo di sviluppo con gli strumenti attualmente disponibili.
Per una migliore comprensione, è necessaria almeno una conoscenza di base dei sistemi di controllo delle versioni. Se necessario, si consiglia di consultare il materiale sul sito web di MQL5 o altrove, come ad esempio Getting started with Git.
Autore: Yuriy Bykov