Indicatori: Ciclo informatico adattivo
Hmm, lo aggiungo al grafico e mostra solo una finestra dell'indicatore vuota, anche nel tester è vuota, quale potrebbe essere il problema?
Sì, non l'ho notato
2013.01.12 17:00:31 cycleperiod (EURUSD,H1) array out of range in 'cycleperiod.mq5' (215,12)
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ciclo informatico adattivo:
L'Adaptive Cyber Cycle è un indicatore che si adatta ai cicli di mercato in continua evoluzione di un'attività finanziaria reale.
Author: Nikolay Kositsin