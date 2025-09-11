Indicatori: Ciclo informatico adattivo

Nuovo commento
 

Ciclo informatico adattivo:

L'Adaptive Cyber Cycle è un indicatore che si adatta ai cicli di mercato in continua evoluzione di un'attività finanziaria reale.

Ciclo informatico adattivo

Author: Nikolay Kositsin

 

Hmm, lo aggiungo al grafico e mostra solo una finestra dell'indicatore vuota, anche nel tester è vuota, quale potrebbe essere il problema?

Sì, non l'ho notato

2013.01.12 17:00:31 cycleperiod (EURUSD,H1) array out of range in 'cycleperiod.mq5' (215,12)
Nuovo commento