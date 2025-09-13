Indicatori: Perfect Seconds Chart
Buona creazione. Sembra che qualcosa non vada quando si passa al timeframe M1, dove appare il secondo grafico.
Non voglio spingerti a risolverlo, sembra che potrebbe essere difficile da risolvere... Ho impostato draw_color_candles sui 4 buffer dinamici inutilizzati, ma qualcosa non ha funzionato, il che significa che ci vorrà più tempo.
Autore: Rajesh Kumar Nait
Perfect Seconds Chart:
L'indicatore grafico Perfect Seconds consente di convertire le candele di un minuto dei dati live in secondi. 1. Scegliere un numero qualsiasi di secondi per chiudere una barra con un orario preciso. Scegliete un numero qualsiasi di secondi per chiudere una barra con l'ora esatta. 2. Questo è un indicatore basato sui tassi OHLC in tempo reale, che funziona anche se i tick non sono disponibili. Si tratta di dati basati su tassi OHLC in tempo reale, che funzionano anche se i tick non sono disponibili. 3. Non richiede DLL esterne, funziona senza problemi su VPS. Non richiede DLL esterne, funziona senza problemi su VPS 4. Codice veloce e ottimizzato Codice veloce e ottimizzato 5. Supporta coppie di criptovalute come BInance, Kucoin e tutte le altre borse in cui i grafici in tempo reale dei futures possono essere convertiti facilmente in secondi. 6. Supporta tutti i tipi di simboli come l'oro e il dollaro. Supporta tutti i tipi di simboli come l'oro e le coppie Forex. Opzioni per eliminare simboli e tassi.
