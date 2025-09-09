Indicatori: Linea StepMA
Buon pomeriggio Nikolay.
Ho apprezzato l' indicatore per StepMA-line.mq5 che hai presentato nella comunità MQL5 il 2011.11.15. Ho provato ad installarlo sulla piattaforma ma non ha funzionato, non viene salvato nella cartella degli indicatori. Chiedo il vostro aiuto per sapere se funziona perfettamente.
Grazie,
Lopes
celopes@ymail.com
File:
Signal_StepMA_Line.mq5 22 kb
Ciao, potresti fare una versione MT4 di questo indicatore?
Linea StepMA:
Indicatore StepMA, progettato come una media mobile.
Author: Nikolay Kositsin