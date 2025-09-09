Indicatori: Linea StepMA

Linea StepMA:

Indicatore StepMA, progettato come una media mobile.

Author: Nikolay Kositsin

 

Buon pomeriggio Nikolay.

Ho apprezzato l' indicatore per StepMA-line.mq5 che hai presentato nella comunità MQL5 il 2011.11.15. Ho provato ad installarlo sulla piattaforma ma non ha funzionato, non viene salvato nella cartella degli indicatori. Chiedo il vostro aiuto per sapere se funziona perfettamente.
Grazie,
Lopes

aggiunto un po' - 2 buffer per il segnale

File:
Signal_StepMA_Line.mq5  22 kb
 
Ciao, potresti fare una versione MT4 di questo indicatore?
