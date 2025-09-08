Indicatori: Nuvola di Ichimoku
Molto pulito Nikolay Kositsin. Questo diventa un indicatore personalizzato, giusto? Quindi, come fai a chiamare questo indicatore dal tuo expert advisor?
Ciao sentinelx
Usa ICustom.
:D
Ichimoku Cloud (basato sull'articolo The Definitive Guide to Trading Trends with Ichimoku Cloud )
A molti trader viene chiesto quale sia l'indicatore di cui non vorrebbero mai fare a meno. La risposta non ha mai vacillato, perché c'è un indicatore che illustra chiaramente la tendenza attuale, aiuta ad entrare nel momento giusto, mostra i supporti e le resistenze, chiarisce il momentum e mostra quando una tendenza si è probabilmente invertita. Questo indicatore è Ichimoku Kinko Hyo o, più semplicemente, Ichimoku.
L'Ichimoku è un indicatore tecnico o grafico che è anche un sistema di trading di tendenza in sé e per sé. Il creatore dell'indicatore, Goichi Hosada, ha introdotto l'Ichimoku come indicatore "one glance", in modo da poter determinare in pochi secondi se è presente una tendenza negoziabile o se si deve aspettare un set-up migliore su una coppia specifica.
Prima di analizzare i componenti dell'indicatore in modo chiaro e comprensibile, ci sono alcune cose utili da capire. L'Ichimoku può essere utilizzato sia nei mercati in rialzo che in quelli in ribasso e può essere utilizzato in tutti i time frame per qualsiasi strumento di trading liquido. L'unico momento in cui non utilizzare l'Ichimoku è quando non è presente una chiara tendenza.
Iniziare sempre con la nuvola
La nuvola è composta da due linee dinamiche che hanno molteplici funzioni. Tuttavia, lo scopo principale della nuvola è quello di aiutarvi a identificare la tendenza del prezzo attuale in relazione all'azione del prezzo passato. Dato che la protezione del capitale è la battaglia principale che ogni trader deve affrontare, la nuvola aiuta a posizionare gli stop e a riconoscere quando è necessario essere rialzisti o ribassisti. Molti trader si concentrano sulle candele o sull'analisi dell'azione dei prezzi intorno alla nuvola per vedere se sta prendendo forma un'inversione decisiva o un modello di continuazione.
In termini più semplici, i trader che utilizzano l'Ichimoku dovrebbero cercare entrate in acquisto quando il prezzo si trova al di sopra della nuvola. Quando il prezzo è al di sotto della nuvola, i trader dovrebbero cercare correzioni temporanee più alte per inserire un ordine di vendita nella direzione del trend. La nuvola è la pietra angolare di tutta l'analisi Ichimoku e come tale è l'aspetto più vitale dell'indicatore.
Entrate a tempo con il Trigger e la linea di base
Una volta costruita una tendenza a cercare segnali di acquisto o di vendita con la nuvola, si può passare alle due uniche medie mobili fornite da Ichimoku. La media mobile veloce è una media mobile a 9 periodi e la media mobile lenta è una media mobile a 26 periodi. La particolarità di queste medie mobili è che, a differenza delle loro controparti occidentali, il calcolo si basa sui prezzi medi anziché sui prezzi di chiusura. Spesso mi riferisco alla media mobile veloce come alla linea di attivazione e alla media mobile lenta come alla linea di base.
I componenti dell'Ichimoku sono introdotti in un ordine specifico perché è così che si deve analizzare o negoziare il mercato. Una volta confermata la tendenza riconoscendo il prezzo al di sotto o al di sopra della nuvola, si può passare alle medie mobili. Se il prezzo si trova al di sopra della nuvola e il trigger incrocia la linea di base, si ha un segnale di acquisto. Se il prezzo è al di sotto della nuvola e il trigger incrocia la linea di base, si ha un segnale di vendita.
Confermare le entrate con la misteriosa linea di ritardo
Oltre al mistero della nuvola, la linea di ritardo spesso confonde i trader. Non dovrebbe essere così, perché si tratta di una linea molto semplice che corrisponde alla chiusura della candela corrente spostata indietro di 26 periodi. Studiando l'Ichimoku, ho scoperto che questa linea è considerata dalla maggior parte dei trader tradizionali giapponesi che utilizzano principalmente l'Ichimoku come una delle componenti più importanti dell'indicatore.
Una volta che il prezzo si è rotto al di sopra o al di sotto della nuvola e la linea di trigger sta attraversando la linea di base con la tendenza, si può guardare alla linea di ritardo come conferma. La lagging line può confermare al meglio l'operazione rompendo al di sopra della cloud in un nuovo trend rialzista o al di sotto della cloud in un trend ribassista in via di sviluppo. Osservando l'immagine precedente, si può notare che il trend si rafforza spesso dopo la rottura della lagging line attraverso la nuvola. Un altro vantaggio dell'utilizzo della lagging line come indicatore di conferma è che la lagging line può creare pazienza e disciplina nel vostro trading, perché non inseguirete la spinta iniziale ma aspetterete che la correzione si compia prima di entrare nella direzione della tendenza generale.
Trading con Ichimoku Lista di controllo
Ora che conoscete i componenti di Ichimoku, ecco una lista di controllo che potete stampare o utilizzare per tenere a mente i componenti principali di questo sistema dinamico di trend following:
Lista di controllo Ichimoku:
1. Dove si trova il prezzo in relazione alla nuvola?
- Al di sopra della nuvola - filtro per i soli segnali di acquisto
- All'interno della nuvola - siate cauti, ma pronti a entrare nel trend precedente o a perfezionare una posizione corrente.
- Al di sotto della nuvola - filtrata solo per i trade short
2. Il prezzo si trova costantemente su un lato della nuvola o si muove su entrambi i lati?
- L'Ichimoku viene utilizzato al meglio in presenza di tendenze chiare e dovrebbe essere messo da parte durante i mercati variabili.
3. Quale livello dell'Ichimoku volete utilizzare per piazzare il vostro stop?
- Se utilizzate l'Ichimoku anche per piazzare gli stop, potete utilizzare la nuvola o la linea di base.
Biblioteche: IncIchimokuOnArray
newdigital, 2014.01.07 07:56
Guardare il prezzo in relazione alla nuvola di Ichimoku (adattato dall'articolo di dailyfx)
- Relazioni tra prezzo e nuvola
- Il prezzo che rimbalza sulla nuvola mostra una tendenza ben sostenuta
- Un esempio di trading Ichimoku con USDJPY
Ichimoku è un indicatore di trend following che quasi tutti possono imparare a utilizzare con facilità. Quando si fa trading con Ichimoku, spesso si consiglia di iniziare con la nuvola per capire se il prezzo è in tendenza al rialzo o al ribasso rispetto ai punti passati del grafico. Tuttavia, per avere una migliore percezione della forza del trend, è meglio vedere come il prezzo reagisce alla nuvola piuttosto che guardare solo dove si trova il prezzo in relazione alla nuvola in qualsiasi momento.
Interazioni tra prezzo e nuvola
L'USDJPY ha dimostrato una forte tendenza grazie ai rimbalzi multipli della nuvola:
La nuvola è un indicatore dinamico che prende in considerazione due aspetti di una coppia di valute. In un trend rialzista, la linea superiore della nuvola, tradizionalmente nota come Senkou Span A, è composta dal punto medio tra le medie mobili a 9 e 26 basate sui prezzi medi, o Tenkan-Sen e Kijun-Sen, e spinta in avanti di 26 periodi per dare un riferimento alla forza di un movimento. Se il prezzo attuale è al di sopra della nuvola, allora il prezzo attuale è più forte del punto medio delle medie mobili 9 e 26 di 26 periodi fa, identificando la forza della tendenza attuale.
La linea inferiore della nuvola in un trend rialzista, tradizionalmente nota come Senkou Span B, è composta dal punto medio degli ultimi 52 periodi del grafico ed è spinta in avanti di 26 periodi proprio come la linea superiore. Pertanto, se la candela attuale si trova al di sopra della nuvola, creata 26 periodi fa, si può notare che il prezzo si trova al di sopra del punto medio delle medie mobili 9 e 26 e del punto medio delle ultime 52 sedute.
Il rimbalzo del prezzo dalla nuvola mostra una tendenza ben sostenuta
Il punto chiave di questo articolo è che non è sufficiente sapere dove si trova il prezzo in relazione alla nuvola per avere un forte trade basato sul trend. È necessario vedere se il prezzo si trova costantemente su un lato della nuvola o se il prezzo si ribalta su entrambi i lati della nuvola, mostrando un trend molto debole o inesistente. Se non c'è coerenza con il prezzo e rimbalza costantemente più in alto rispetto alla nuvola, dimostrando che la nuvola è un supporto e che il trend rialzista è forte, allora è meglio eliminare Ichimoku dai grafici, poiché Ichimoku non funziona bene nei range e probabilmente intaserà i grafici solo se non c'è un trend chiaro.
Esempio di trading su nuvole e prezzi con USDJPY
Entrata per l'acquisto: 105.00 (breakout attraverso la resistenza)
Stop: 103.70 (recente minimo dell'azione di prezzo e sotto il massimo di maggio 2013 - supporto fondamentale)
Limite: 107.50 (pivot mensile R2)
Se questa è la vostra prima lettura del rapporto Ichimoku, ecco una guida definitiva sul versatile indicatore:
- Corpi di candela completi al di sopra della nuvola Kumo
- La linea di trigger (nera) è al di sopra della linea di base (azzurra) o si sta incrociando al di sotto di essa
- La linea di ritardo è al di sopra dell'azione del prezzo di 26 periodi fa (linea verde brillante)
- La Kumo davanti al prezzo è rialzista e in aumento (nuvola blu = Kumo rialzista)
Il mio indicatore ichimoku cambia il colore delle candele quando si trovano all'interno della nuvola.
Potresti dirmi come posso cambiare questo in modo che il colore della candela sia sempre lo stesso, indipendentemente dalla sua posizione?
