Indicatori: VininI WPR FO

Approfondimento sull'indicatore Asctrend
newdigital, 2013.04.01 12:53
L'indicatore stocastico (Sto.chas.tic - sto kas'tik) è stato inventato da C. Ralph Dystant (1902-1978) e George C. Lane (1921-2004). WPR è stato inventato da Larry Williams, ma in alcuni casi utilizza Stochastic come esempio di WPR :)
Ma Stochastic è più sviluppato da molte versioni e più utilizzato di WPR, ad esempio.
Approfondimento sull'indicatore Asctrend
newdigital, 2013.03.29 18:59
Sai - l'approccio classico di questo sistema asctrend è il seguente: il segnale asctrend è confermato se i seguenti:
- WPRfast e WPRslow sono in accordo tra loro con lo stesso colore sulla barra di chiusura.
Questo è il primissimo sistema di asctrend. Cioè: tutto è partito da qui. Il significato di questo sistema è il seguente: dobbiamo sfruttare una parte del trend già esistente per ottenere un profitto. Non possiamo prendere tutto il trend, ma solo una parte del trend.
Approfondimento sull'indicatore Asctrend
newdigital, 2013.03.29 19:22
Come potete vedere, questo è il classico asctrend (il primo) - MT4:
Approfondimento sull'indicatore Asctrend
newdigital, 2013.03.29 19:29
Questo è l'indicatore Asctrend e il template per MT4 - in allegato.
VininI WPR FO:
L'intervallo percentuale di Larry Williams è stato smussato utilizzando la Trasformata di Fisher inversa.
Author: Nikolay Kositsin