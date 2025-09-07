Indicatori: Oscillatore XOSMA
Automated-Trading:
Autore: Nikolay Kositsin
Nikolay stai facendo un ottimo lavoro fornendo così tanti indicatori. Grazie.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Oscillatore XOSMA:
Istogramma a quattro colori dell'OsMA (Moving Average of Oscillator) con la possibilità di utilizzare diversi algoritmi di media.
Author: Nikolay Kositsin