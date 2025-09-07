Indicatori: ATRPivot
Automated-Trading:
Autore: Nikolay Kositsin
Salve, quando rimuovo l'indicatore le linee rimangono sul grafico
puoi risolvere questo problema per favore, grazie
Wansi:Dubito che Nikolay Kositsin legga questo forum. La cosa migliore è mandargli un PM se si desidera una risposta.
potete risolvere questo problema per favore, grazie
Salve, quando rimuovo l'indicatore le linee rimangono sul grafico
potete risolvere questo problema per favore, grazie
angevoyageur:Grazie, gli invierò un PM.
Dubito che Nikolay Kositsin legga questo forum. La cosa migliore è mandargli un PM se si desidera una risposta.
Dubito che Nikolay Kositsin legga questo forum. La cosa migliore è mandargli un PM se si desidera una risposta.
In fase di compilazione dà due errori, cosa si può fare?
File:
streloc15:
In fase di compilazione dà due errori, cosa si può fare?
In fase di compilazione dà due errori, cosa si può fare?
Aspettare che i codici vengano modificati.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
ATRPivot:
L'indicatore ATRPivot costruisce i livelli di supporto e resistenza del prezzo dell'asset sul grafico tenendo conto dell'indicatore tecnico ATR True Range Average.
Author: Nikolay Kositsin