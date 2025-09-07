Indicatori: ATRPivot

L'indicatore ATRPivot costruisce i livelli di supporto e resistenza del prezzo dell'asset sul grafico tenendo conto dell'indicatore tecnico ATR True Range Average.

Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading:

Autore: Nikolay Kositsin

Wansi:

Salve, quando rimuovo l'indicatore le linee rimangono sul grafico

potete risolvere questo problema per favore, grazie

Dubito che Nikolay Kositsin legga questo forum. La cosa migliore è mandargli un PM se si desidera una risposta.
Dubito che Nikolay Kositsin legga questo forum. La cosa migliore è mandargli un PM se si desidera una risposta.
Grazie, gli invierò un PM.
 
In fase di compilazione dà due errori, cosa si può fare?
 
streloc15:
In fase di compilazione dà due errori, cosa si può fare?

Aspettare che i codici vengano modificati.

