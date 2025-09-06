Script: Script to extract Candlesticks data from all time frames to CSV.
Automated-Trading:non si riesce a vedere la cartella di output può questo essere personalizzato per una cartella specifica selezionata dall'utente
Script per estrarre i dati delle candele da tutti i time frame in CSV:
Autore: Mthandeni Mnyandu
Wizard_H #:
non si riesce a vedere la cartella di output, è possibile personalizzarla con una cartella specifica selezionata dall'utente?
Aprire la cartella dati e andare sulla cartella comune per trovare il file CSV all'interno. WhatsApp me( 081 363 7423 vi invierò un breve video dello schermo che mostra dove trovare il file di output
Script to extract Candlesticks data from all time frames to CSV.:
Questo script MQL5 esporta i dati delle candele per vari timeframe in un file CSV, catturando le informazioni di mercato essenziali come i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura. Analizza le caratteristiche di ogni candela, comprese le dimensioni del corpo e dello stoppino, e calcola ulteriori metriche come i gap della candela. Dopo aver elaborato le ultime 21 barre, notifica all'utente l'avvenuta esportazione dei dati.
Author: Mthandeni Mnyandu