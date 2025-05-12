Il supporto per le versioni più vecchie di MetaTrader 4 e MetaTrader 5 terminerà il 1° luglio
A partire dal 1° luglio 2025, le versioni minime supportate delle piattaforme di trading saranno:
Dopo tale data, le vecchie versioni dei terminali desktop non saranno più in grado di connettersi ai server dei broker. Vi invitiamo vivamente ad aggiornare in modo tempestivo, poiché ogni versione della piattaforma introduce numerose funzionalità e miglioramenti delle prestazioni.
MetaTrader 5
Negli ultimi mesi sono stati rilasciati tre importanti aggiornamenti per MetaTrader 5:
MetaTrader 4
Ogni nuova versione di MetaTrader 4 apporta miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e maggiore sicurezza per il servizio Market.
Scarica l'ultima versione della piattaforma con nuove funzionalità e miglioramenti