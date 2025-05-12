Il supporto per le versioni più vecchie di MetaTrader 4 e MetaTrader 5 terminerà il 1° luglio

A partire dal 1° luglio 2025, le versioni minime supportate delle piattaforme di trading saranno:

  • MetaTrader 4 — Build 1440 rilasciata il 21 Febbraio 2025
  • MetaTrader 5 — Build 4755 rilasciata il 13 Dicembre 2024

Dopo tale data, le vecchie versioni dei terminali desktop non saranno più in grado di connettersi ai server dei broker. Vi invitiamo vivamente ad aggiornare in modo tempestivo, poiché ogni versione della piattaforma introduce numerose funzionalità e miglioramenti delle prestazioni.

MetaTrader 5

Negli ultimi mesi sono stati rilasciati tre importanti aggiornamenti per MetaTrader 5:

  • Build 4620: Esteso il supporto per OpenBLAS, corrette le richieste della cronologia dei tick.
  • Build 4730: Supporto OpenBLAS esteso e ottimizzazione generale delle prestazioni.
  • Build 4755: Correzioni dei bug dello Strategy Tester e miglioramenti generali.


MetaTrader 4

Ogni nuova versione di MetaTrader 4 apporta miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e maggiore sicurezza per il servizio Market.


