Librerie: MultiTester - pagina 6
L'ho appena notato. Da dove viene questo?
Le date attualmente visualizzate in Tester.
In effetti, mi rendo conto che dovrebbero essere presenti, ma non lo sono. Sono molto interessato a ottenere queste date in modo programmatico.
TesterDate è una data non impostata da MultiTester.
È possibile avviare MultiTester. Poi interromperlo. Cambiare le date in Tester. Avviare MultiTester e continuare con le date modificate in Tester. Quindi ha senso.
È possibile scegliere i consulenti.
Ora, se avete bisogno di controllare/confrontare diverse versioni dei vostri EA, potete creare una fonte simile, eseguire la multiottimizzazione e fare altre cose più piacevoli.
Come si è visto, una cosa del genere è più utile non per la ricerca di simboli (anche se è adatta), ma per l'analisi comparativa degli Expert Advisor.
Di fronte a un'interruzione di corrente.
Grazie per avermi spinto a scrivere questa cosa.
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading.
Biblioteche: MultiTester
fxsaber, 2019.08.04 21:00
Ho avuto qualche ora di shuffle con il 2171 che aveva un bug di congelamento. Ho visto sul forum che il 2174 era uscito. Ho interrotto MultiTester, ricompilato gli EA e avviato MultiTester. E ha continuato dallo stesso punto in cui era stato interrotto. È stato inaspettatamente comodo.
Un buon esempio del perché si dovrebbe rendere il proprio toolkit di pubblico dominio. Si può vedere dall'esterno cosa può essere utile.
Buona giornata.
Ho riscontrato un piccolo inconveniente.
Il fatto è che ho aggiunto i "cicli". L'impostazione predefinita è 6 cicli. Si tratta di quando l'ottimizzazione di un carattere viene eseguita 6 volte.
Così, l'altro giorno ho aggiunto un ulteriore blocco di segnali a uno dei miei Expert Advisor. Naturalmente, ho deciso di eseguire l'ottimizzazione. Ho impostato 3 cicli. Tutto funziona, tutto va bene. Ma mi sono accorto che su alcuni simboli l'Expert Advisor è quasi inutile. Non si scarica, ma non c'è ritorno. Ora è arrivato a questo simbolo, il primo ciclo è passato e posso vedere dai risultati che un'ulteriore ottimizzazione non ha senso.
È qui che sorge la domanda: cosa fare?
Suggerimento: sarebbe bello se ci fosse un piccolo pannello come questo (scusate, non sono un artista :)
Poi io, vedendo che non c'è prospettiva per questo simbolo, farei semplicemente clic sul pulsante "Salta", questo simbolo verrebbe rimosso dalla coda, l'ottimizzazione corrente verrebbe interrotta e inizierebbe l'ottimizzazione del simbolo successivo.
È possibile?
P.S. In questo momento devo solo aspettare altri due passaggi, e il passaggio dura più di un'ora. Più di due ore di tempo perso. Patetico ))))
Quindi basta premere il pulsante Stop nel Tester quando il personaggio indesiderato è partito.
Questa è un'opzione ))) Ma se si impostano, ad esempio, 10 cicli, si dovrà premere il pulsante Stop 9 volte. ))) E una sola volta sarebbe meglio (vuole)))).