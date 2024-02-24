L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 76
Mi chiedo se questo ci aiuta in qualche modo https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10
Sarà certamente d'aiuto, perché:
"La dimostrazione dell'ipotesi abc presentata da Mochizuki nel 2012 richiede più di 500 pagine di testo, e pochi matematici sono in grado di capirla e verificarla".
Non resta che leggere più di 500 pagine di testo in giapponese e capire di cosa parla.
È quello che dico io, non rimane molto - per capire le nuove denominazioni rivoluzionarie che Mochizuki ha introdotto nelle sue prove.
Ho messo tutto in parallelo nell'ultima versione 6.01. Non funziona nient'altro. Se fosse stato possibile, l'avrei messo in parallelo ancora un po'. Lo stavo facendo per me stesso, cioè ho bisogno di calcolare tutto più velocemente.
Ora ho trovato un algoritmo, come calcolare i predittori deboli, in modo che possano essere rimossi. Ci vorrà molto tempo per calcolarlo, ma ne varrà la pena, perché invece di un predittore debole, possiamo sostituirlo con uno più forte. Oppure sbarazzarsi dei predittori deboli, aumentando sia la velocità di calcolo che la capacità di generalizzazione. Perché, per il trading, è necessario eseguire costantemente un ricalcolo dei modelli non appena il mercato inizia ad andare a tradimento. E il mercato è così, appena gli altri trader si fondono, cambiano le loro strategie e tu devi ricalcolarle.
Guarda, Yury, puoi eseguire l'Optimizer su una scheda video, dato che lì è tutto in parallelo. Su JCUDA? I calcoli sono cento volte più veloci lì....... Potrei essere in grado di fare 20 predicati... Ho una scheda grafica Radeon che sembra supportare questa funzione. Sarebbe interessante provare....
Un'altra cosa è che tutto è parallelizzato anche nelle CPU moderne. E tutto ciò che si presta al parallelismo, l'ho già parallelato. Cioè, i "benefici" dello spostamento dei calcoli dalla CPU alla GPU sono molto discutibili. Per non parlare del fatto che non ho idea di come farlo funzionare anche in prova.
Avete bisogno di uno specialista che possa almeno spiegarvi se vale la pena o meno un tale trasferimento.
Ha un proprio linguaggio di programmazione, che è incompatibile con Java.
No... JCUDA è solo per il parallelismo in Java... Cercalo su Google, c'è un sito con le istruzioni su come eseguirlo... Non sono davvero bravo a farlo.... http://www.jcuda.org/ È per il parallelismo in Java
jCUDA è una specie di codice di sinistra per le schede NVidia. Cercare di impararlo è una perdita di tempo, perché non tutti hanno schede NVidia. Io, per esempio, non ho una tale scheda video. E non ho intenzione di comprare una cosa del genere. Inoltre, non so, è ragionevole o si ottiene qualche schifezza? Dopo tutto, potete sprecare il vostro tempo e denaro su di esso, mentre il risultato può essere che tutto funzionerà altrettanto bene sulla CPU che sulla scheda video.
Onestamente, ho una scheda grafica Intel, nessun supporto di calcolo GPU. È economico e poco costoso. Per il trading è sufficiente, ma non ho tempo per giocare a giochi con una grafica sofisticata. Ecco perché non ho bisogno di una scheda grafica di lusso.
Capisco... Quindi... Pensiero di qualcosa....
Qual è il problema? Dobbiamo concentrarci immediatamente su Tianhe-2. Non hanno nemmeno minato bitcoin su videocamere per molto tempo - sono troppo deboli per questi compiti.
