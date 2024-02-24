L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3374

СанСаныч Фоменко #:

Qualche tempo fa è stato pubblicato un articolo in cui si sosteneva che i NS non sono sufficienti per i dati tabellari, di cui ci occupiamo, e sono più adatti per le immagini e il parsing del testo.


Mi è sempre sembrato ovvio, anche se difficilmente dimostrabile dal punto di vista formale.

Recentemente ho visto questa affermazione in un libro di testo di SHAD sulla MO, dove si diceva anche (senza conferme) che le moderne reti profonde funzionano su dati tabellari non peggio di un tree bousting.

Quindi, se i dati vengono scritti in una tabella, diventano tabellari)?
 
Se possono essere scritti in una tabella ma non possono essere scritti in una matrice)
 
In realtà si tratta di "sentire una campana, non sapere dove si trova".

Al 100% si tratta di meraviglie della doppia traduzione e di convenzioni di denominazione relativamente vecchie.

In origine si trattava più che altro di dati tabulati (memorizzati, precalcolati, conosciuti in anticipo). Tabulare e tabulato sono spesso confusi.

Inizialmente si tratta di dati grezzi. O sono immediatamente tabellari o non lo sono mai :)
 
una tabella è un modo di rappresentazione visiva. Niente di più.

e inizialmente non si tratta di nulla, "mi ricordo di aver letto o sentito da qualche parte".

Nessun pulsante per rispondere a un messaggio, da un telefono. Le reti neurali funzionano peggio su dati inizialmente tabellari. È una cosa che bisogna imparare a fare.

Ora il pulsante appare quando si fa clic su un messaggio.
 
Dati inizialmente tabellari:

X; Y ; H ; S ; V ;

Inizialmente una matrice di pixel, i dati non sono tabellari ma omogenei. Per NS, questa è una buona cosa. Questo è il punto in cui batte il bousting.
 
Dati discreti presentati come tabella.

Non è un T.O.?

Allora mi sono perso direttamente... cosa sono i dati tabellari/non tabellari..... tabulare è una metrica lineare e la dipendenza di Y esclusivamente da X? allora sì, non funziona affatto, non esistono bestie del genere in natura.

