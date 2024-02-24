L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3362
No, non ho avuto questo problema.Se rimane inattivo per un po', il nucleo di calcolo si sta sicuramente spegnendo.
Sì, l'ho già letto.
Per quanto tempo i portatili possono eseguire Colab? comunicazione
Colab dà priorità al calcolo interattivo. Il tempo di esecuzione scade se si rimane inattivi.
Nella versione gratuita di Colab, i portatili possono funzionare per un massimo di 12 ore, a seconda della disponibilità e delle modalità di utilizzo. Colab Pro, Pro+ e Pay As You Go offrono una maggiore disponibilità di risorse di calcolo in base al bilancio delle unità di calcolo.
In genere, i laptop possono funzionare per un massimo di 12 ore o meno, a seconda della disponibilità e dei modelli di utilizzo. È possibile che il lato server smetta di funzionare se si esauriscono le unità di elaborazione disponibili nei piani Pro, Pro+ o Pay As You Go.
Colab Pro+ supporta l'esecuzione continua del codice per un massimo di 24 ore se si dispone di unità di calcolo sufficienti. I timeout di inattività si applicano solo se l'esecuzione del codice termina.
È possibile ridurre completamente le restrizioni di runtime e i timeout di downtime acquistando una macchina virtuale dedicata dal GCP Marketplace.
A proposito delle interpretazioni di OOS.
A destra l'OOS è eccellente, a sinistra è pessimo. Come valutare questa "robustezza" non è chiaro. 6K posizioni non sovrapposte.
Cosa significa "posizioni non sovrapposte"?
Èsolo casualità. È anche casuale avere un risultato in cui il risultato prima del campione è uguale al risultato dopo il campione in questo caso, e viceversa.
In qualsiasi momento, il numero di posizioni non è superiore a uno.
A proposito delle interpretazioni di OOS.
A destra l'OOS è eccellente, a sinistra è pessimo. Come valutare questa "robustezza" non è chiaro. 6K posizioni non sovrapposte.
1) è necessario valutare male tale schiavitù.
Infatti, nel grafico si vedono chiaramente tre stati diversi del sistema, mentre dovremmo vederne uno solo.
Non vedo stati TC. Si tratta solo di un grafico di bilanciamento del backtest del miglior set dopo l'ottimizzazione.
Cinque pezzi.
Maxim Dmitrievsky #:
Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное.
È così che si può spiegare qualsiasi cosa. Ovviamente non c'è nulla di concreto da dire. Io stesso penso che si tratti di un aggiustamento. Perché l'inizio della "deriva" verso sinistra coincide molto con il punto di partenza del campione. In una situazione del genere, l'OOS può essere spiegato, ovviamente.
Anatoli Kazharski, 2024.01.03 18:52
Si trattasolo di casualità. Si può ottenere un risultato per caso anche quando c'è un risultato prima di Sample, come in questo caso dopo Sample, e viceversa.
Anche questo è EURUSD. L'OOS sulla destra è l'ultimo quadrimestre del 2023. Ottimizzazione - il resto del 2023.
Non vedo alcuno stato TC. Si tratta solo di un grafico di bilanciamento del backtest del miglior set dopo l'ottimizzazione.
in realtà si tratta di stati, ce ne sono tre: commercio normale, molto buono e solo buono.
Cinque pezzi.
i valori sono costanti o dinamici?