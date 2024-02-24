L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1714
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Anche senza digitalizzazione dei dati fondamentali, oltre al prezzo ci sono i volumi, l'interesse aperto, i livelli di prezzo e di volume, i parametri temporali - sessione, stagione, ecc... Le notizie, a quanto pare, sono già digitalizzate...
Cercare di sistematizzare la digitalizzazione e la logica di contabilizzazione di questi dati. Non capisco subito) Da quello che c'è nei numeri, indici di borsa, reddito lordo, tasso della Banca Centrale del paese, cifre lorde previste, stime delle agenzie, rating di credito, cifre dell'industria, fatturato commerciale tra paesi... E come si usa? L'analisi tecnica è una canzone a parte... dal fondamentale.
Bene, lo controllerò...
E questo è ciò che gli scienziati stanno già facendo ....
Suddivisione delle serie con il metodo dei componenti principali (PCA)
citazioni in una finestra scorrevole di dimensione 10
ci sono 8 componenti
l'algoritmo ordina i componenti in quelli che cambiano lentamente e quelli che cambiano rapidamente, in quelli che sono significativi e quelli che sono deboli, e li ordina
La proprietà più forte della decomposizione (qualsiasi Fourier, wavelet, pca) è l'additività
cioè se aggiungo tutti i componenti pc1+pc2+...+pc8 insieme, ottengo lo stesso prezzo.
Ora pensate se usiamo gli stessi indicatori al posto dei componenti e li sommiamo, cosa otteniamo? Esattamente quello che otteniamo nell'output della rete neurale quando la addestriamo su uno stocastico)
Gli indicatori possono già essere utilizzati sopra un componente. Immaginate quante caratteristiche possono essere generate da una tale decomposizione
È possibile filtrare i dati, trovare ed estrarre i componenti non necessari (cattivi componenti)
Potete cambiare i componenti e rimetterli a posto o lasciare solo loro
Puoi far andare i componenti più velocemente o più lentamente, o cambiare la loro ampiezza.
Si può analizzare ogni componente rispetto all'altro, o due o tre di essi.
Potete prevedere i componenti separatamente per sommarli nella previsione totale (sono additivi)
Prevedere un componente contro un altro
È possibile...
Puoi...
È possibile...
Può...
Puoi...
Che è quello che fanno gli scienziati quando vogliono capire qualcosa.
Solo una rete neurale che lavora nel mercato reale come indicatore e predice bene il movimento degli asset. In più ho un altro sperimentale che cerca di fornire punti di ingresso. Ecco gli ultimi quattro segnali delle ultime 10 ore, tutti i segnali sono pubblici.
Ottimo lavoro!!! Quali nuove cose hai aggiunto?
Cercare di sistematizzare la digitalizzazione e la logica di contabilizzazione di questi dati. Non capisco subito) Da quello che c'è nei numeri, indici di borsa, reddito lordo, tasso della Banca Centrale del paese, cifre lorde previste, stime delle agenzie, rating di credito, cifre dell'industria, fatturato commerciale tra paesi... E come si usa? L'analisi tecnica è una canzone a parte... dal fondamentale.
Buon articolo su Habra: Le reti neurali sognano il denaro elettrico?
Non consiglio di leggerlo, ho tenuto il link per me
La proprietà forte della decomposizione (qualsiasi Fourier, wavelet, pca) è l'additività
Questa è una proprietà di qualsiasi decomposizione lineare. Se non riesci a recuperare il segnale, allora la decomposizione è sbagliata. Questione di logica. Qualsiasi analogico può essere decomposto in onde sinusoidali. L'obiettivo qui è probabilmente diverso. Per isolare, separare i movimenti di prezzo in base a criteri di influenze esterne. Allora ha senso. E appare la possibilità di un'analisi più significativa del comportamento dei prezzi e delle previsioni.
Questa è una proprietà di qualsiasi decomposizione lineare. Se non riesci a recuperare il segnale, allora la decomposizione è sbagliata. È una questione di logica. Qualsiasi analogico può essere decomposto in onde sinusoidali. L'obiettivo qui è probabilmente diverso. Per isolare, separare i movimenti di prezzo in base a criteri di influenze esterne. Allora ha senso. E appare la possibilità di un'analisi più significativa del comportamento dei prezzi e delle previsioni.
Cosa significa?
Beh, per cominciare, i dati fondamentali digitalizzati diventano immediatamente un oggetto di analisi tecnica.
Abbiamo definizioni diverse di tecnico e fondamentale. Fondamentale = dati reali espressi in criteri socialmente stabiliti. Il bilancio di Gasprom è un dato fondamentale. Le vendite e le quotazioni delle azioni sono tecniche. Non convincente, spiegando come ho capito.
Che cosa sa?
I movimenti di prezzo sono determinati da molti fattori, isolare i fattori principali e collegarli ai movimenti di prezzo decomponendoli. In effetti, questo è ciò che si fa nel lavoro. Per quanto ho capito, gli stessi tipi di variazioni di prezzo sono distinti e separati per mezzo della selezione della loro decomposizione. Se non si conosce l'essenza di questi fattori, si può non capirli, ma capire che è possibile determinarli e tenerne conto dà molta comprensione.
Ottimo lavoro!!! Quali nuove cose hai aggiunto?