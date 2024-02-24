L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1714

Nuovo commento
 
Reg Konow:
Anche senza digitalizzazione dei dati fondamentali, oltre al prezzo ci sono i volumi, l'interesse aperto, i livelli di prezzo e di volume, i parametri temporali - sessione, stagione, ecc... Le notizie, a quanto pare, sono già digitalizzate...

Cioè, il menu dei parametri di mercato è molto più ricco di quello che viene discusso e utilizzato qui, e il potenziale di MoE non è pienamente realizzato nella ricerca.

Raccoglierei i parametri disponibili in un sistema condizionale, organizzerei il flusso dei loro valori in un algoritmo MO che calcola i coefficienti delle dipendenze "incrociate" sulla base di un database statistico.

Cercare di sistematizzare la digitalizzazione e la logica di contabilizzazione di questi dati. Non capisco subito) Da quello che c'è nei numeri, indici di borsa, reddito lordo, tasso della Banca Centrale del paese, cifre lorde previste, stime delle agenzie, rating di credito, cifre dell'industria, fatturato commerciale tra paesi... E come si usa? L'analisi tecnica è una canzone a parte... dal fondamentale.

 
Evgeny Dyuka:

Bene, lo controllerò...

E questo è ciò che gli scienziati stanno già facendo ....

Suddivisione delle serie con il metodo dei componenti principali (PCA)

citazioni in una finestra scorrevole di dimensione 10

ci sono 8 componenti

l'algoritmo ordina i componenti in quelli che cambiano lentamente e quelli che cambiano rapidamente, in quelli che sono significativi e quelli che sono deboli, e li ordina

La proprietà più forte della decomposizione (qualsiasi Fourier, wavelet, pca) è l'additività

cioè se aggiungo tutti i componenti pc1+pc2+...+pc8 insieme, ottengo lo stesso prezzo.

Ora pensate se usiamo gli stessi indicatori al posto dei componenti e li sommiamo, cosa otteniamo? Esattamente quello che otteniamo nell'output della rete neurale quando la addestriamo su uno stocastico)

Gli indicatori possono già essere utilizzati sopra un componente. Immaginate quante caratteristiche possono essere generate da una tale decomposizione

È possibile filtrare i dati, trovare ed estrarre i componenti non necessari (cattivi componenti)

Potete cambiare i componenti e rimetterli a posto o lasciare solo loro

Puoi far andare i componenti più velocemente o più lentamente, o cambiare la loro ampiezza.

Si può analizzare ogni componente rispetto all'altro, o due o tre di essi.

Potete prevedere i componenti separatamente per sommarli nella previsione totale (sono additivi)

Prevedere un componente contro un altro

È possibile...

Puoi...

È possibile...

Può...

Puoi...

Che è quello che fanno gli scienziati quando vogliono capire qualcosa.

 
Evgeny Dyuka:
Solo una rete neurale che lavora nel mercato reale come indicatore e predice bene il movimento degli asset. In più ho un altro sperimentale che cerca di fornire punti di ingresso. Ecco gli ultimi quattro segnali delle ultime 10 ore, tutti i segnali sono pubblici.

Ottimo lavoro!!! Quali nuove cose hai aggiunto?

 
Valeriy Yastremskiy:

Cercare di sistematizzare la digitalizzazione e la logica di contabilizzazione di questi dati. Non capisco subito) Da quello che c'è nei numeri, indici di borsa, reddito lordo, tasso della Banca Centrale del paese, cifre lorde previste, stime delle agenzie, rating di credito, cifre dell'industria, fatturato commerciale tra paesi... E come si usa? L'analisi tecnica è una canzone a parte... dal fondamentale.

Beh, prima di tutto, i dati fondamentali digitalizzati diventano un oggetto di analisi tecnica. Cosa ti impedisce di inventare il tuo metodo di digitalizzazione? Un'altra cosa è che la digitalizzazione personalizzata delle informazioni è soggettiva e non si adatta al flusso generale dei dati. Cioè, il sistema di conversione del significato in numeri, funziona solo nella testa, non direttamente nell'algoritmo. Questo è il problema.
Per quanto riguarda gli indicatori di mercato disponibili. Tutti questi ingredienti dovrebbero essere messi in un sistema modello per il quale il MOE calcolerà le correlazioni. Come così ...
 

Buon articolo su Habra: Le reti neurali sognano il denaro elettrico?

Non consiglio di leggerlo, ho tenuto il link per me

Мечтают ли нейросети об электроденьгах?
Мечтают ли нейросети об электроденьгах?
  • habr.com
TL;DR: Нет На просторах Сети полным полно материалов, мануалов, готовых решений, сборок и прочего добра, посвященного прогнозированию цен на криптовалютные и традиционные биржевые активы, пахнущего быстрыми и легкими доходами с минимумом усилий. И хоть пишут их разные люди, с разными подходами, на разных платформах и с разными парадигмами, у...
 
mytarmailS:

La proprietà forte della decomposizione (qualsiasi Fourier, wavelet, pca) è l'additività

Questa è una proprietà di qualsiasi decomposizione lineare. Se non riesci a recuperare il segnale, allora la decomposizione è sbagliata. Questione di logica. Qualsiasi analogico può essere decomposto in onde sinusoidali. L'obiettivo qui è probabilmente diverso. Per isolare, separare i movimenti di prezzo in base a criteri di influenze esterne. Allora ha senso. E appare la possibilità di un'analisi più significativa del comportamento dei prezzi e delle previsioni.

 
Valeriy Yastremskiy:

Questa è una proprietà di qualsiasi decomposizione lineare. Se non riesci a recuperare il segnale, allora la decomposizione è sbagliata. È una questione di logica. Qualsiasi analogico può essere decomposto in onde sinusoidali. L'obiettivo qui è probabilmente diverso. Per isolare, separare i movimenti di prezzo in base a criteri di influenze esterne. Allora ha senso. E appare la possibilità di un'analisi più significativa del comportamento dei prezzi e delle previsioni.

Cosa significa?

 
Reg Konow:
Beh, per cominciare, i dati fondamentali digitalizzati diventano immediatamente un oggetto di analisi tecnica.

Abbiamo definizioni diverse di tecnico e fondamentale. Fondamentale = dati reali espressi in criteri socialmente stabiliti. Il bilancio di Gasprom è un dato fondamentale. Le vendite e le quotazioni delle azioni sono tecniche. Non convincente, spiegando come ho capito.

 
mytarmailS:

Che cosa sa?

I movimenti di prezzo sono determinati da molti fattori, isolare i fattori principali e collegarli ai movimenti di prezzo decomponendoli. In effetti, questo è ciò che si fa nel lavoro. Per quanto ho capito, gli stessi tipi di variazioni di prezzo sono distinti e separati per mezzo della selezione della loro decomposizione. Se non si conosce l'essenza di questi fattori, si può non capirli, ma capire che è possibile determinarli e tenerne conto dà molta comprensione.

 
mytarmailS:

Ottimo lavoro!!! Quali nuove cose hai aggiunto?

Un sacco di roba nuova. Nuovo EA, previsioni ora 8 da scegliere, nuovo neuro dà punti di ingresso.
1...170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721...3399
Nuovo commento