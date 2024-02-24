L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1295
Ho capito dalle FAQ che stanno facendo trading sulla società di intermediazione/multipla società di intermediazione. Anche se se ci sono diverse società di intermediazione, allora ci dovrebbero essere 6*numero di società di intermediazione. Devo crescere per diventare un trader di Goldman e Morgan. Anche se è giunto il momento, con tali somme. E una società di intermediazione non digerirà un tale cliente... ...questo è un altro vantaggio per la truffa.
Ma se sono davvero in grado di guadagnare il 100% all'anno con il 43% - questo è più un esempio per coloro che stanno studiando MO. Quelli che dicono il 10% di errore - mostrate i vostri fondi di investimento)))
Mi chiedo... quanto sia cambiata la strategia. Nel 2017 erano 25 scambi al mese su euR (solo 4 scambi perdenti su 25) e ora sono 3500 ma con importi minori. A quanto pare NS è stato riqualificato da lungo termine a breve termine.
A proposito, un'altra cosa strana. Se avessimo strategie diverse, sarebbe più logico non fare trading su 6 conti, ma su centinaia di conti con diverse valute e diversi modelli/strategie. Se c'era una strategia a lungo termine funzionante nel 2017, perché buttarla via? Dovremmo usarlo, anche per la diversificazione del rischio.
Se lo controllo nel tester, appare così (100% su SELL:)
Beh, è chiaro che si tratta di una truffa, lo si vede anche nello stile del sito, con un ossessivo "lascia che ti chiamiamo e ti diciamo tutto", e la pubblicità video è delirante, teraflops e 50 strati di NS)))))))) È sorprendente che finora lo stile e gli approcci non sono cambiati, naturalmente sanno meglio, ma IMHO tale marketing economico in questo contesto in un certo numero di se funziona bene.
Come fai a far arrivare alle masse il messaggio che puoi aiutarle a fare soldi con gli investimenti? Esattamente quello che usano. Sito web, pubblicità sul sito web, e sui moduli del sito web con "dacci il tuo numero di telefono")PS: E la domanda inviata per e-mail non ha ancora avuto risposta
E come faresti (domanda per tutti) a pubblicizzare la tua azienda se avessi una strategia MO funzionante e redditizia? Beh, a parte i tabulati di Goldman e Morgan (che probabilmente non lasceranno entrare meno di 1 milione di dollari).
La pubblicità è necessaria? La pubblicità con il marketing è una cosa complicata, non so molto su come farlo esattamente, ma posso vedere chiaramente quando non è fatto in modo feng shui. Per esempio, vediamo cosa c'è sul sito web di uno dei fondi quantistici più fighi del mondo https://www.renfund.com
Il trading algoritmico stabile e redditizio IMHO non ha bisogno di ulteriore pubblicità, persone/persone che hanno dedicato molti anni, anche decenni, ad acquisire le competenze adeguate e già dovrebbero essere ben conosciuti (in piccoli circoli) per trovare facilmente investitori per gli esperimenti iniziali per un paio di centinaia di Kilobucks, forse un paio di milioni, che successivamente diventano partner di un hedge fund e gli investitori sono anche di solito per "passaparola" quando il fondo funziona correttamente. Ma per gli schemi fly-by-night, piramidi e HYIPs il marketing aggressivo è necessario, infatti è la cosa più importante.
Pensi che all'inizio della sua carriera nel trading Jim Simons enfatizzasse nei suoi annunci il numero di strati di reti neurali con kiloflops e attirasse gli investitori attraverso le vendite telefoniche?
Le start-up hanno sicuramente bisogno di pubblicità, altrimenti come saranno conosciute?
Con un sito come Renaissance, alla startup rimarrà solo il suo investimento.
A proposito, il nome "Renaissance" è puramente marketing). Non dando alcuna associazione con MO, ma solo con la pasta e la bella vita (il Rinascimento dopo tutto è stato alimentato dal saccheggio di Costantinopoli e dai resti di Bisanzio. Hanno portato via tutto, dall'oro e i gioielli, agli oggetti d'arte e di cultura e ben "cervelli". A Venezia il palazzo del Doge è costruito con colonne di diverso colore e materiale, tutti presi da Costantinopoli, probabilmente segati vari palazzi e templi).
Bisanzio non esisteva più all'inizio del Rinascimento, Costantinopoli era la capitale dell'Impero Ottomano e le Crociate erano finite 200 anni prima
Non scherzare su questo...
Quello è il bassista dei Kiss - è ancora sul mercato?!!!
Una volta lo faceva, ora probabilmente non lo fa più, spende i suoi soldi e si diverte.
Le start-up hanno sicuramente bisogno di pubblicità, altrimenti come le scopriranno?
Con un sito web come quello di Renaissance, alla startup rimarrà solo il suo investimento.
A proposito, il nome 'Renaissance' è puramente marketing). Non dando alcuna associazione con MO, ma solo con la pasta e la bella vita (il Rinascimento dopo tutto è stato alimentato dal saccheggio di Costantinopoli e dai resti di Bisanzio. Hanno portato via tutto, dall'oro e i gioielli, agli oggetti d'arte e di cultura e ai "cervelli". A Venezia il Palazzo Ducale è costruito con colonne di diverso colore e materiale, tutto è stato portato via da Costantinopoli, probabilmente segando diversi palazzi e templi).
Il fatto è che la gente è agganciata ai siti di tendenza e agli spot pubblicitari in modo inversamente proporzionale alla profondità della borsa, e non c'è bisogno di confondere "start-up" e hedge fund, rimango della mia opinione, un altgoytor che ha ottenuto risultati da solo, non morirà di fame, e in ambienti ristretti trovare investimenti non è un problema, Per quanto riguarda l'altro lato, se qualcuno sta chiedendo un "capitale" in anticipo, senza infrastrutture di trading o sistemi di trading, ma come "pagami per allenare il mio stipendio", naturalmente sono mandati all'inferno e hanno bisogno di pubblicità con bei siti web e video. Ma il mondo è grande, forse sono troppo categorico.
Bisanzio non esisteva più all'inizio del Rinascimento, Costantinopoli era la capitale dell'Impero Ottomano e le Crociate erano finite 200 anni prima
Non scherzare...
Lo sapevo, wikipedia e quelle illuminanti telenovele di stranieri su "Cultura" stavano palesemente mentendo! Non era affatto così...