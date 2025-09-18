Discussione sull’articolo "Manuale MQL5: Ordini ОСО" - pagina 2

Nuovo commento
 
Ho seguito tutte le istruzioni ma la cartella OCO non viene visualizzata sul mio navigatore MT5, ho anche provato ad aggiornarlo.
 

Sono riuscito a farlo funzionare correttamente. Il codice viene compilato senza errori o avvisi.

Passi per la compilazione:

  1. Scaricare il codice sorgente dall'articolo.
  2. Estrarre tutto il contenuto in una nuova cartella (nel mio caso, l'ho chiamata "OCO EA").
  3. Aprire MT5
  4. Aprire la cartella dei dati di MT5
  5. Aprire la cartella "Experts
  6. Nella cartella "Experts", incollate la cartella "OCO EA".
  7. Aprire l'IDE MQL5 (è possibile aprirlo direttamente da MT5 premendo F4 o dal menu Strumenti -> MetaQuotes Language Editor).
  8. Una volta aperto l'IDE, aprite ciascuno dei file della cartella "OCO EA", che dovrebbe essere contenuta nella cartella "Experts". È necessario compilare ogni file.
  9. Aprite MT5 e la nuova cartella "OCO EA" dovrebbe apparire nella sezione "Experts" del "Navigatore".
  10. Trascinate il file "panel_oco_ea" su un grafico.
  11. Buon divertimento!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sono riuscito a farlo funzionare correttamente. Il codice viene compilato senza errori o avvisi.

Passi per la compilazione:

  1. Scaricare il codice sorgente contenuto nell'articolo.
  2. Estrarre tutto il contenuto in una nuova cartella (nel mio caso chiamare la cartella "OCO EA").
  3. Aprire MT5
  4. Aprire la cartella dei dati di MT5
  5. Aprire la cartella "Experts
  6. Nella cartella "Experts" incollate la cartella "OCO EA".
  7. Aprite l'IDE MQL5 (potete aprirlo direttamente da MT5 premendo F4 o nel menu strumenti -> MetaQuotes Language Editor)
  8. Una volta aperto l'IDE, aprite ciascuno dei file della cartella "OCO EA" che deve essere contenuta nella cartella "Experts"; dovete compilare ciascun file.
  9. Aprite MT5 e nel "Navigatore" la nuova cartella "OCO EA" dovrebbe apparire nella sezione "Experts".
  10. Trascinate il file "panel_oco_ea" su un grafico.
  11. Buon divertimento.


screenshot della compilazione:



Se avete fatto bene, dovreste essere in grado di vedere qualcosa di simile nella vostra MT5:





File:
OCO_EA.zip  197 kb
 
vijanda # :
Ho seguito tutte le istruzioni, ma la cartella OCO non compare nel mio Navigatore MT5, anche se ho provato ad aggiornarla.
Controllare il passo per passo.
12
Nuovo commento