Discussione sull’articolo "Informazioni generali sui segnali di trading per MetaTrader 4 e MetaTrader 5" - pagina 36

Nuovo commento
 
Sorsys #:
Ho appena applicato la formula: (500/358) * 1 = 1,3 lotti. Vi prego di correggermi: la formula deve incorporare anche l'effetto del margine richiesto.

Continuo a non capire, resta il fatto che con tali carichi di deposito prima o poi si avrà una richiesta di margine.

 
Eleni Anna Branou #:

Continuo a non capire, resta il fatto che con un tale carico di deposito prima o poi si avrà una richiesta di margine.

  1. Fornitore: saldo 358 USD, leva 1:100
  2. Abbonato: saldo 1000 USD, leva 1:100, percentuale di carico del deposito 50%.
  3. Lotti massimi aperti: (500/358) * 1 = 1,3 lotti
"Con un tale carico di deposito, prima o poi riceverete una richiesta di margine".

La mia risposta: Pertanto, penso che la formula debba incorporare anche il requisito del margine, in modo che con tali carichi di deposito ci sia una cifra razionale per i lotti massimi aperti.

Ho capito o mi sfugge qualcosa?

 
Sorsys #:
  1. Fornitore: saldo 358 USD, leva 1:100
  2. Abbonato: saldo 1000 USD, leva 1:100, percentuale di carico del deposito 50%.
  3. Lotti massimi aperti: (500/358) * 1 = 1,3 lotti
"Con un tale carico di deposito, prima o poi si avrà una richiesta di margine"

La mia risposta: Pertanto, ritengo che la formula debba incorporare anche i requisiti di margine, in modo che con tali carichi di deposito ci sia una cifra razionale per i lotti massimi aperti.

Ho capito o mi sfugge qualcosa?

Rileggi il tuo post iniziale per favore, credo che tu abbia confuso i saldi con i carichi di deposito.

"Supponiamo che il mio carico di deposito sia di 500 con leva 100:1 mentre il saldo del provider sia di 356 con la stessa leva di 100:1, quindi i lotti massimi aperti sono 1,3. Tenendo presente il margine richiesto per ogni coppia FX, sarà di circa 150-200 dollari per 1,3 lotti, il che equivale al 40% del mio saldo e non è certo raccomandabile dal punto di vista della gestione del rischio. Cosa consigliereste in questa situazione?"

Se il carico del vostro deposito è del 50% è abbastanza accettabile, il 500 mi ha fatto dire che è enorme.

 
Eleni Anna Branou #:

Rileggi il tuo post iniziale per favore, credo che tu abbia confuso i saldi con i carichi di deposito.

"Supponiamo che il mio carico di deposito sia di 500 con leva 100:1, mentre il saldo del provider sia di 356 con la stessa leva di 100:1, quindi i lotti massimi aperti sono 1,3. Tenendo presente il margine richiesto per ogni coppia FX, sarà di circa 150-200 dollari per 1,3 lotti, il che equivale al 40% del mio saldo e certamente non è raccomandabile dal punto di vista della gestione del rischio. Cosa consigliereste in questa situazione?"

Se il tuo carico di deposito è del 50% è abbastanza accettabile, il 500 mi ha fatto dire che è enorme.

Carico massimo del deposito = protezione massima del capitale, giusto?

Con un carico di deposito massimo del 50% (500 di saldo), 1,3 lotti aperti massimi sembrano ingiustificabili. È troppo e una richiesta di margine è inevitabile. Cosa ne pensate?
 
Sorsys #:
Massimo carico del deposito = massima protezione del capitale, giusto?

Con un carico di deposito massimo del 50% (500 di saldo), 1,3 lotti aperti massimi sembrano ingiustificabili. E' troppo e una richiesta di margine è inevitabile. Cosa ne pensate?

Più piccolo è il carico massimo del deposito, meglio è per il vostro conto.

1,3 lotti per un conto di 500 dollari sembrano troppi, sì.

 
Eleni Anna Branou #:

Quanto più piccolo è il carico di deposito massimo, tanto meglio è per il vostro conto.

1,3 lotti per un conto di 500 dollari sembrano troppi, sì.

I lotti massimi aperti non dovrebbero superare ____% del vostro saldo.

Si prega di riempire lo spazio vuoto.
 
Sorsys #:
I lotti aperti massimi non dovrebbero superare ____% del vostro saldo.

Compilare lo spazio vuoto.

Non c'è una risposta definitiva a questa domanda, dipende dal vostro stile di trading, dal rischio assunto e da molti altri fattori.

Alcuni sostengono che la dimensione ideale del trading è 0,01 per 1000 dollari per operazione, altri dicono 0,01 per 3000 dollari, altri ancora possono aprire 0,10 per 1000 dollari.

È tutta una questione di gestione del rischio.

Dipende anche dal numero di operazioni che saranno aperte simultaneamente, alcune strategie hanno solo 1 operazione aperta alla volta, altre strategie a griglia possono averne decine.

Personalmente mi sento a mio agio con qualsiasi cosa intorno a 0,01-0,03 per $1000/trade e un carico di deposito inferiore al 50%, ma tutto ciò è molto oggettivo.
 

Salve,

Ho un dubbio vorrei cambiare la percentuale del mio deposito da utilizzare, dove posso accedere per riconfigurare questa opzione del segnale che ho sottoscritto?

Cordiali saluti

 
Luis Maria Baptista Pina Soares #:

Salve,

Ho un dubbio, vorrei cambiare la percentuale del mio deposito da utilizzare, dove posso accedere per riconfigurare questa opzione del segnale che ho sottoscritto?

Cordiali saluti

Devi andare su MT4/5 >> Strumenti >> Opzioni >> Segnali >> Usa non più di: ... del deposito.

Se si utilizza MQL5 VPS, è necessario fare clic su: Abilita l'opzione di sottoscrizione del segnale in tempo reale e sincronizzare nuovamente le impostazioni di sottoscrizione del segnale con il tuo MQL5 VPS (tasto destro del mouse sul tuo MQL5 VPS >> Sincronizza solo il segnale.

 
@Luis Maria Baptista Pina Soares #: Ho un dubbio, vorrei cambiare la percentuale del mio deposito da utilizzare, dove posso accedere per riconfigurare questa opzione del segnale che ho sottoscritto?

Leggete quanto segue dalla documentazione ... Come abbonarsi a un segnale - Segnali di trading e Copy Trading - Guida di MetaTrader 5


1...293031323334353637
Nuovo commento