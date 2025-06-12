Indicatori: Relative Strength Index (RSI) - pagina 2
Vi ringrazio molto per i vostri sforzi.
Conoscete qualche indicatore che riconosca automaticamente questi pattern?
Qualcosa di interessante nei video finanziari di aprile 2014
newdigital, 2014.04.21 17:09Come utilizzare l'indicatore RSI
Imparate le basi dell'indice di forza relativa in soli 6 minuti!
L'indicatore RSI è un oscillatore di momentum molto utilizzato che misura la forza e la velocità del movimento dei prezzi di un mercato confrontando il prezzo corrente del titolo con la sua performance passata. L'RSI può essere utilizzato per identificare aree di ipercomprato e ipervenduto, livelli di supporto e resistenza e potenziali segnali di entrata e uscita.
Bella questa, Sergey!
Qualcuno conosce un indicatore di divergenza lunga che dia un avviso quando la divergenza termina e non si ridipinge? Grazie.
