Indicatori: Relative Strength Index (RSI) - pagina 2

Vi ringrazio molto per i vostri sforzi.

Conoscete qualche indicatore che riconosca automaticamente questi pattern?

 
automaticamente - significa - da EA? No, mi dispiace. Si tratta dell'indicatore RSI(per il trading manuale e per l'utilizzo in EA, per esempio) ...
 

newdigital, 2014.04.21 17:09

Come utilizzare l'indicatore RSI

Imparate le basi dell'indice di forza relativa in soli 6 minuti!

L'indicatore RSI è un oscillatore di momentum molto utilizzato che misura la forza e la velocità del movimento dei prezzi di un mercato confrontando il prezzo corrente del titolo con la sua performance passata. L'RSI può essere utilizzato per identificare aree di ipercomprato e ipervenduto, livelli di supporto e resistenza e potenziali segnali di entrata e uscita.






 
Sergey Golubev #:

Bella questa, Sergey!

 

Qualcuno conosce un indicatore di divergenza lunga che dia un avviso quando la divergenza termina e non si ridipinge? Grazie.

