Indicatori: Bollinger Bands ®
Salve, qualcuno sa come vengono calcolate le linee di livello delle Bande di Bollinger in Metatrader, per favore?
Ho bisogno di questi valori per usarli in un EA ma non so come raggiungerli.
La stampa qui sotto è di una configurazione standard. Periodo 20, offset 2, offset 0 applicato al prezzo di chiusura.
E per i livelli ho messo +2 (linea bianca superiore) e -2 (linea bianca inferiore).
@Rodolfo Andrade #: Come vengono calcolate le linee di livello delle Bande di Bollinger in Metatrader, per favore?
"Le Bande di Bollinger non sono altro che una media mobile semplice(SMA) con le bande calcolate dalla deviazionestandard moltiplicata per il rapporto (di solito ±2,0).
In altre parole...
I livelli extra sono calcolati allo stesso modo.SMA ± StdDev * Rácio
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
O Indicador Técnico Bollinger Bands (BB) é semelhante ao Envelopes. A diferença entre eles consiste no fato de as fronteiras...
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Bollinger Bands ®:
L'indicatore Bollinger Bands ® (BB) è simile a Envelopes. L'unica differenza è che le bande Envelopes sono tracciate ad una distanza fissa (%) dalla media mobile, mentre le Bande di Bollinger sono tracciate ad un certo numero di deviazioni standard da essa.
Autore: MetaQuotes