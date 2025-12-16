SignauxSections
Huiwen Mo

Xinhui999

Huiwen Mo
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 109%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
124
Bénéfice trades:
105 (84.67%)
Perte trades:
19 (15.32%)
Meilleure transaction:
334.20 USD
Pire transaction:
-31.40 USD
Bénéfice brut:
1 758.10 USD (28 384 pips)
Perte brute:
-163.64 USD (5 310 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (215.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 095.99 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
50.61%
Dernier trade:
55 il y a des minutes
Trades par semaine:
151
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
19.96
Longs trades:
44 (35.48%)
Courts trades:
80 (64.52%)
Facteur de profit:
10.74
Rendement attendu:
12.86 USD
Bénéfice moyen:
16.74 USD
Perte moyenne:
-8.61 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-79.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.90 USD (4)
Croissance mensuelle:
109.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
79.90 USD (4.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.66% (79.90 USD)
Par fonds propres:
74.53% (2 070.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 115
USDJPY 3
CADJPY 3
GBPJPY 2
BTCUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -3
CADJPY -4
GBPJPY 6
BTCUSD 5
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
USDJPY -430
CADJPY -657
GBPJPY 1.1K
BTCUSD 9.4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +334.20 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +215.16 USD
Perte consécutive maximale: -79.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.02 × 48
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 43
ICMarkets-Live05
0.21 × 24
ICMarkets-Live14
0.40 × 43
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 6
ICMarkets-Live07
0.61 × 343
Tickmill-Live
0.68 × 939
Tickmill-Live02
0.82 × 1464
ICMarkets-Live12
1.06 × 920
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.24 × 21
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live25
1.76 × 41
ICMarketsSC-Live15
1.79 × 220
ICMarketsSC-Live06
1.88 × 375
ICMarkets-Live19
1.89 × 3437
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
2.30 × 201
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 3
45 plus...
Aucun avis
2025.12.16 03:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 02:12
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 02:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 01:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
