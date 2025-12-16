- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
99 (83.89%)
Loss Trade:
19 (16.10%)
Best Trade:
334.20 USD
Worst Trade:
-31.40 USD
Profitto lordo:
1 382.30 USD (26 314 pips)
Perdita lorda:
-163.64 USD (5 310 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (215.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
720.19 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
50.61%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
15.25
Long Trade:
42 (35.59%)
Short Trade:
76 (64.41%)
Fattore di profitto:
8.45
Profitto previsto:
10.33 USD
Profitto medio:
13.96 USD
Perdita media:
-8.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-79.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.90 USD (4)
Crescita mensile:
81.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
79.90 USD (4.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.66% (79.90 USD)
Per equità:
74.53% (2 070.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|USDJPY
|3
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|2
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|USDJPY
|-3
|CADJPY
|-4
|GBPJPY
|6
|BTCUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|-430
|CADJPY
|-657
|GBPJPY
|1.1K
|BTCUSD
|9.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +334.20 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +215.16 USD
Massima perdita consecutiva: -79.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.02 × 48
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 43
|
ICMarkets-Live05
|0.21 × 24
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 43
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.61 × 343
|
Tickmill-Live
|0.68 × 939
|
Tickmill-Live02
|0.82 × 1464
|
ICMarkets-Live12
|1.06 × 920
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|1.24 × 21
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live25
|1.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.79 × 220
|
ICMarketsSC-Live06
|1.88 × 375
|
ICMarkets-Live19
|1.89 × 3437
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|2.30 × 201
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 3
