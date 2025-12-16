SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Xinhui999
Huiwen Mo

Xinhui999

Huiwen Mo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 81%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
99 (83.89%)
Loss Trade:
19 (16.10%)
Best Trade:
334.20 USD
Worst Trade:
-31.40 USD
Profitto lordo:
1 382.30 USD (26 314 pips)
Perdita lorda:
-163.64 USD (5 310 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (215.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
720.19 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
50.61%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
15.25
Long Trade:
42 (35.59%)
Short Trade:
76 (64.41%)
Fattore di profitto:
8.45
Profitto previsto:
10.33 USD
Profitto medio:
13.96 USD
Perdita media:
-8.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-79.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.90 USD (4)
Crescita mensile:
81.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
79.90 USD (4.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.66% (79.90 USD)
Per equità:
74.53% (2 070.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 109
USDJPY 3
CADJPY 3
GBPJPY 2
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
USDJPY -3
CADJPY -4
GBPJPY 6
BTCUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
USDJPY -430
CADJPY -657
GBPJPY 1.1K
BTCUSD 9.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +334.20 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +215.16 USD
Massima perdita consecutiva: -79.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.02 × 48
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 43
ICMarkets-Live05
0.21 × 24
ICMarkets-Live14
0.40 × 43
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 6
ICMarkets-Live07
0.61 × 343
Tickmill-Live
0.68 × 939
Tickmill-Live02
0.82 × 1464
ICMarkets-Live12
1.06 × 920
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.24 × 21
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live25
1.76 × 41
ICMarketsSC-Live15
1.79 × 220
ICMarketsSC-Live06
1.88 × 375
ICMarkets-Live19
1.89 × 3437
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
2.30 × 201
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 3
45 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
copy
Non ci sono recensioni
2025.12.16 03:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 02:12
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 02:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 01:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati