- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
159 (76.44%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (23.56%)
En iyi işlem:
379.20 USD
En kötü işlem:
-1 052.70 USD
Brüt kâr:
4 088.12 USD (42 434 pips)
Brüt zarar:
-4 335.14 USD (33 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (215.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 095.99 USD (20)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
87.21%
Maks. mevduat yükü:
179.66%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
209
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
79 (37.98%)
Satış işlemleri:
129 (62.02%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-1.19 USD
Ortalama kâr:
25.71 USD
Ortalama zarar:
-88.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-143.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 598.70 USD (2)
Aylık büyüme:
16.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 260.21 USD
Maksimum:
2 854.67 USD (92.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.25% (2 854.67 USD)
Varlığa göre:
74.53% (2 070.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|180
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|6
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCAD
|3
|GBPCAD
|3
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-221
|USDJPY
|-9
|NZDCAD
|-5
|CADJPY
|-4
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|-13
|EURJPY
|-1
|BTCUSD
|5
|USDCHF
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.9K
|USDJPY
|-1.3K
|NZDCAD
|-645
|CADJPY
|-657
|GBPJPY
|302
|AUDCAD
|114
|GBPCAD
|-1.7K
|EURJPY
|-127
|BTCUSD
|9.4K
|USDCHF
|-35
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +379.20 USD
En kötü işlem: -1 053 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +215.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.13 × 53
|
ICMarkets-Live05
|0.21 × 24
|
Exness-Real3
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 212
|
Pepperstone-Edge09
|0.50 × 68
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.58 × 1683
|
ICMarketsSC-Live23
|0.59 × 17
|
ICMarkets-Live07
|0.60 × 792
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live02
|0.63 × 2628
|
ICMarkets-Live17
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.82 × 66
|
ICMarkets-Live12
|0.95 × 1054
|
ICMarkets-Live18
|1.05 × 60
|
ICMarkets-Live22
|1.08 × 63
|
ICMarketsSC-Live04
|1.09 × 77
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 27
|
CDGGlobal-Live
|1.25 × 28
|
Pepperstone-Demo01
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2853
copy
İnceleme yok
