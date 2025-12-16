Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 3 Tickmill-Live09 0.00 × 3 ICMarkets-Live03 0.13 × 53 ICMarkets-Live05 0.21 × 24 Exness-Real3 0.27 × 11 ICMarketsSC-Live09 0.35 × 212 Pepperstone-Edge09 0.50 × 68 FPMarkets-Live3 0.50 × 2 Tickmill-Live 0.58 × 1683 ICMarketsSC-Live23 0.59 × 17 ICMarkets-Live07 0.60 × 792 ICMarketsSC-Live33 0.62 × 21 Tickmill-Live02 0.63 × 2628 ICMarkets-Live17 0.67 × 6 ICMarkets-Live16 0.75 × 4 ICMarkets-Live14 0.82 × 66 ICMarkets-Live12 0.95 × 1054 ICMarkets-Live18 1.05 × 60 ICMarkets-Live22 1.08 × 63 ICMarketsSC-Live04 1.09 × 77 ICMarketsSC-Live03 1.22 × 27 CDGGlobal-Live 1.25 × 28 Pepperstone-Demo01 1.33 × 3 ICMarkets-Live10 1.34 × 2853 62 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya