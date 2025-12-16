SinyallerBölümler
Huiwen Mo

Xinhui999

Huiwen Mo
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
159 (76.44%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (23.56%)
En iyi işlem:
379.20 USD
En kötü işlem:
-1 052.70 USD
Brüt kâr:
4 088.12 USD (42 434 pips)
Brüt zarar:
-4 335.14 USD (33 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (215.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 095.99 USD (20)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
87.21%
Maks. mevduat yükü:
179.66%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
209
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
79 (37.98%)
Satış işlemleri:
129 (62.02%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-1.19 USD
Ortalama kâr:
25.71 USD
Ortalama zarar:
-88.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-143.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 598.70 USD (2)
Aylık büyüme:
16.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 260.21 USD
Maksimum:
2 854.67 USD (92.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.25% (2 854.67 USD)
Varlığa göre:
74.53% (2 070.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 180
USDJPY 6
NZDCAD 6
CADJPY 3
GBPJPY 3
AUDCAD 3
GBPCAD 3
EURJPY 2
BTCUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -221
USDJPY -9
NZDCAD -5
CADJPY -4
GBPJPY 1
AUDCAD 1
GBPCAD -13
EURJPY -1
BTCUSD 5
USDCHF -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.9K
USDJPY -1.3K
NZDCAD -645
CADJPY -657
GBPJPY 302
AUDCAD 114
GBPCAD -1.7K
EURJPY -127
BTCUSD 9.4K
USDCHF -35
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +379.20 USD
En kötü işlem: -1 053 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +215.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.13 × 53
ICMarkets-Live05
0.21 × 24
Exness-Real3
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 212
Pepperstone-Edge09
0.50 × 68
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.58 × 1683
ICMarketsSC-Live23
0.59 × 17
ICMarkets-Live07
0.60 × 792
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
Tickmill-Live02
0.63 × 2628
ICMarkets-Live17
0.67 × 6
ICMarkets-Live16
0.75 × 4
ICMarkets-Live14
0.82 × 66
ICMarkets-Live12
0.95 × 1054
ICMarkets-Live18
1.05 × 60
ICMarkets-Live22
1.08 × 63
ICMarketsSC-Live04
1.09 × 77
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 27
CDGGlobal-Live
1.25 × 28
Pepperstone-Demo01
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.34 × 2853
62 daha fazla...
copy
İnceleme yok
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 10:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 07:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 03:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 02:12
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 02:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 01:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
