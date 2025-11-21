SignauxSections
Tan Eng How

US30 Trading 2025

Tan Eng How
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13 998
Bénéfice trades:
9 429 (67.35%)
Perte trades:
4 569 (32.64%)
Meilleure transaction:
93 457.49 USD
Pire transaction:
-1 030.10 USD
Bénéfice brut:
312 030.11 USD (15 788 460 pips)
Perte brute:
-74 665.03 USD (22 762 385 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (62.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
188 521.82 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
97.04%
Charge de dépôt maximale:
0.35%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
5350
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
10.96
Longs trades:
7 062 (50.45%)
Courts trades:
6 936 (49.55%)
Facteur de profit:
4.18
Rendement attendu:
16.96 USD
Bénéfice moyen:
33.09 USD
Perte moyenne:
-16.34 USD
Pertes consécutives maximales:
53 (-7 904.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-21 656.69 USD (48)
Croissance mensuelle:
23.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
21 656.69 USD (1.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.82% (21 656.69 USD)
Par fonds propres:
0.46% (3 629.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 13995
archived 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 49K
archived 189K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -7M
archived 0
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93 457.49 USD
Pire transaction: -1 030 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 48
Bénéfice consécutif maximal: +62.07 USD
Perte consécutive maximale: -7 904.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-7
0.64 × 4053
Aucun avis
2025.11.23 23:21
Share of trading days is too low
2025.11.21 04:41
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.93% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.65% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
