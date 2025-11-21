- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
13 998
Bénéfice trades:
9 429 (67.35%)
Perte trades:
4 569 (32.64%)
Meilleure transaction:
93 457.49 USD
Pire transaction:
-1 030.10 USD
Bénéfice brut:
312 030.11 USD (15 788 460 pips)
Perte brute:
-74 665.03 USD (22 762 385 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (62.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
188 521.82 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
97.04%
Charge de dépôt maximale:
0.35%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
5350
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
10.96
Longs trades:
7 062 (50.45%)
Courts trades:
6 936 (49.55%)
Facteur de profit:
4.18
Rendement attendu:
16.96 USD
Bénéfice moyen:
33.09 USD
Perte moyenne:
-16.34 USD
Pertes consécutives maximales:
53 (-7 904.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-21 656.69 USD (48)
Croissance mensuelle:
23.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
21 656.69 USD (1.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.82% (21 656.69 USD)
Par fonds propres:
0.46% (3 629.60 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|13995
|archived
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|49K
|archived
|189K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|-7M
|archived
|0
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +93 457.49 USD
Pire transaction: -1 030 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 48
Bénéfice consécutif maximal: +62.07 USD
Perte consécutive maximale: -7 904.43 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real-7
|0.64 × 4053
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
55 USD par mois
25%
0
0
USD
USD
797K
USD
USD
17
99%
13 998
67%
97%
4.17
16.96
USD
USD
2%
1:500