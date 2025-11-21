SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / US30 Trading 2025
Tan Eng How

US30 Trading 2025

Tan Eng How
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 25%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 029
Kârla kapanan işlemler:
9 446 (67.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 583 (32.67%)
En iyi işlem:
93 457.49 USD
En kötü işlem:
-1 030.10 USD
Brüt kâr:
312 162.37 USD (15 815 648 pips)
Brüt zarar:
-74 710.25 USD (22 797 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (62.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188 521.82 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.04%
Maks. mevduat yükü:
0.35%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5359
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.96
Alış işlemleri:
7 065 (50.36%)
Satış işlemleri:
6 964 (49.64%)
Kâr faktörü:
4.18
Beklenen getiri:
16.93 USD
Ortalama kâr:
33.05 USD
Ortalama zarar:
-16.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-7 904.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21 656.69 USD (48)
Aylık büyüme:
23.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21 656.69 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (21 656.69 USD)
Varlığa göre:
0.46% (3 629.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 14026
archived 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 49K
archived 189K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -7M
archived 0
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93 457.49 USD
En kötü işlem: -1 030 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 48
Maksimum ardışık kâr: +62.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 904.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.64 × 4053
İnceleme yok
2025.11.23 23:21
Share of trading days is too low
2025.11.21 04:41
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.93% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.65% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
US30 Trading 2025
Ayda 55 USD
25%
0
0
USD
797K
USD
17
99%
14 029
67%
97%
4.17
16.93
USD
2%
1:500
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

