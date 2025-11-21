- Büyüme
İşlemler:
14 029
Kârla kapanan işlemler:
9 446 (67.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 583 (32.67%)
En iyi işlem:
93 457.49 USD
En kötü işlem:
-1 030.10 USD
Brüt kâr:
312 162.37 USD (15 815 648 pips)
Brüt zarar:
-74 710.25 USD (22 797 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (62.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188 521.82 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.04%
Maks. mevduat yükü:
0.35%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5359
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.96
Alış işlemleri:
7 065 (50.36%)
Satış işlemleri:
6 964 (49.64%)
Kâr faktörü:
4.18
Beklenen getiri:
16.93 USD
Ortalama kâr:
33.05 USD
Ortalama zarar:
-16.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-7 904.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21 656.69 USD (48)
Aylık büyüme:
23.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21 656.69 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (21 656.69 USD)
Varlığa göre:
0.46% (3 629.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|14026
|archived
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|49K
|archived
|189K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-7M
|archived
|0
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93 457.49 USD
En kötü işlem: -1 030 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 48
Maksimum ardışık kâr: +62.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 904.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
25%
0
0
USD
USD
797K
USD
USD
17
99%
14 029
67%
97%
4.17
16.93
USD
USD
2%
1:500